لاعب الأهلي يدعم الونش برسالة مؤثرة بعد إصابته| شاهد

وجه حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي، رسالة دعم لمحمود حمدي الونش، لاعب الزمالك بعد اصابته في لقاء الإسماعيلي.

وكتب: “الف سلامة عليك يا حبيبي ان شاء الله ترجع أحسن من الأول”.

وحرص محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التعليق بشأن إصابته الأخيرة في مباراة الإسماعيلي التي أقيمت في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري وخسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ونشر "الونش" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا :" لله الأمر من قبل ومن بعد".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان يوم الخميس المقبل في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.