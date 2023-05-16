بليغ أبوعايد: الزمالك في حاجة لمدرب يعيد اكتشاف اللاعبين

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي أعاد اكتشاف عدد كبير من لاعبيه في الفترة الماضية، وهو نفس ما فعله فيريرا بعدما عاد للزمالك في الموسم الماضي، وظهرت معه معظم اللاعبين بشكل جيد.

وقال أبوعايد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جمهرو الزمالك سيظل خلف فريقه، والمدير الفني أوسوريو حتى الأن لم يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد ويقوم بتجربة بعضهم في مراكز بعيدة عن مراكزهم الأصلية، والنادي يعاني ماليًا وهو ما قد يجعل النادي لا يبرم صفقات جديدة".

وأضاف: "لاعبو الزمالك غير متقبلون لطريقة إدارة أوسوريو للمباريات في الفترة الاخيرة، والنادي في حاجة لمدرب يعيد اكتشاف اللاعبين من جديد".

وواصل: "يجب أن يقدم لاعبي الزمالك أقصى جهد لهم خلال المرحلة القادمة، والنادي مر بالعديد من الكبوات على مدار تاريخه وتم تصحيح المسار".

وأتم: "الأهلي لديه عروض كثيرة للاعبين وهناك كهربا مطلوب في السعودية وقطر، واتوقع رحيل حمدي فتحي وبيرسي تاو في الصيف المقبل".