خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

في شجار غريب، هاجم رجل أمريكي يبلغ من العمر 45 عامًا شخصًا، باستخدام ثعبان، في أحد شوارع مدينة تورنتو، وقد انتشر مقطع فيديو لهذه الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن شرطة تورنتو، وقع الحادث في دونداس ستريت ويست ومانينج أفينيو، حيث اقترب الرجل من الضحية، وبعد ذلك وقعت مشاجرة بينهما.

و استخدم الرجل ثعبانه كـ"سلاح" وهاجم به الرجل الآخر، وقد انتشر مقطع فيديو لهذه الحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرًا الضجة بين المستخدمين.

وفي مقطع فيديو شاركته صفحة Crazy Clips على تويتر يمكنك رؤية الرجل يضرب شخصًا آخر بـ الثعبان في وجهه وكأنه لعبة.

ووصلت شرطة تورنتو إلى مكان الحادث، وأسقط الرجل الثعبان على الأرض، وقد وضع رجال الأمن المتهم قيد الاعتقال.