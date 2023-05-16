أشرف زكي: نعيش أسوأ لحظة في تاريخ الزمالك وجرعة الانتماء خلصت

هاجم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك لكرة القدم بعد سوء نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المنافسة على بطولة الدوري وخروجه من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الدكتور أشرف زكي في مداخلة هاتفية مع برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي: "نعيش أسوأ لحظة في تاريخ نادي الزمالك.. لي رأيي وقولته وشايف أن اللاعيبه اللي موجودة تستريح شوية وننزل بفريق الناشئين بقى.. واضح أن جرعة الانتماء للنادي خلصت ومن وجهة نظري لا أحد يدافع عن فانلة نادي الزمالك".

وكان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية كشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام وذلك بعد الشائعات التي انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تزعم مروره بوعكة صحية.

أشرف زكي يؤدي مناسك العمرة

وكان تواجد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في السعودية، لأداء مناسك العمرة، بصحبة زوجته الفنانة روجينا وابنتيهما.

وحرصت روجينا على مشاركة جمهورها صورة لها بصحبة أسرتها على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلقت عليها: «الحمد والشكر لله، اللهم أدمها نعمة واحفظها من الزوال».