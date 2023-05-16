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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تثير الجدل بإطلالة جديدة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة سمية الخشاب، صورة جديدة لها في احدث ظهور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بلوك ميك اب ساحر، وعدسات لاصقة باللون الرمادي، وعلقت: “كل ما نملكه الحب”.

ومنحت منظمة الأمم المتحدة للفنون الدكتوراه الفخرية للفنانة سمية الخشاب ، كما منحت عدد من جوائز الإبداع الفنى لعدد من الشخصيات وهم: الفنانة ماجدة نور الدين، والفنان عصام السقا والفنان أحمد فهيم والفنان حمزة العيلى والإعلامية دينا حويدق وغيرهم .

 

سمية الخشاب وعودتها للسينما

كشفت الفنانة سمية الخشاب عن أنها تعود إلي السينما بفيلم جديد بعد غياب دام لسنوات طويلة.

وقالت في تصريح خاص لـ صدي البلد: عندما عرض عليها هذا الفيلم أعجبت به للغاية خاصة أن قصة العمل ثرية وتدور في إطار تشويقي ودورها فيه مختلف ولم تقدمه من قبل.

 

التواصل الاجتماعي انستجرام الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب موقع التواصل الاجتماعي انستجرام

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