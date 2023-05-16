بعد الفئران والنحل.. خنافس طائرة وبق تغزو منازل بريطانيا وتسبب رعبا

بعد تقاير بريطانية تشير إلى اجتياح الفئران للعديد من المناطق في بريطانيا وغزو النحل لمدينة لوستويثيل بمقاطعة كورنوال منذ ساعات، سلط تقرير لصحيفة “الديلي ستار” البريطانية، اليوم الثلاثاء الضوء على غزو حشرات البق والخنافس الطائرة للمنازل البريطانية.

قال التقرير إن الخنافس الطائرة تصدر طنينا عاليا عند الطيران ويصطدمون بوجوه المواطنين مما نتج عنه حالة من الرعب والدهشة قد تستمر لـ 5 أو 6 أسابيع حتي تموت الحشرات التي دخلت مرحلة البلوغ.

مصير الحشرات

ولفت التقرير إلى حديث سيدة بريطانية، قائلة: "جلست لمشاهدة التلفزيون وهذه الحشرة العملاقة تضربني في وجهي ثم تضربني مرة أخرى، هذه ليست حشرة صغيرة، إنها صائدة ضخمة ومخيفة!"

وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد مبيدات حشرية كيميائية تمت الموافقة عليها لقتل الحشرات مما يعني أنها تزداد بكثرة لم يسبق للمواطنين رؤيتها من قبل.

بعد الفئران والنحل..خنافس طائرة وبق يغزون منازل بريطانيا ويسببون رعبا