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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا تتخطى الجميع في دعم أوكرانيا إلا في شيء واحد.. كيف ذلك؟

عناق حار بين سوناك
عناق حار بين سوناك وزيلينسكي

وفق ما جرى الإعلان عنه، سترسل المملكة المتحدة مئات صواريخ الدفاع الجوي والطائرات المسلحة بدون طيار إلى أوكرانيا بالإضافة إلى صواريخ كروز  "ستورم شادو" ، وفق  ما ذكرت شبكة بي بي سي.

تعني هذه الخطوة أن المملكة المتحدة تمضي إلى أبعد من أية دولة أخرى في توفير الأسلحة مع إمكانية قلب ساحة المعركة لصالح أوكرانيا.

في وقت سابق، التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي برئيس الوزراء البريطاني  ريشي سوناك  كجزء من جولته للحلفاء الغربيين.

وقال زيلينسكي إنه من المهم للغرب إرسال طائرات مقاتلة أيضًا.

لكن رئيس الوزراء قال إن توفير الطائرات المقاتلة "ليس بالأمر السهل" ، على الرغم من أنه قال إن المملكة المتحدة ستشكل "جزءًا رئيسيًا من دول التحالف" التي تقدم هذا الدعم.

كما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بذلك أيضًا، مشيرًا إلى إنه لا مجال حاليًا لدعم أوكرانيا بالمقاتلات.

تواصل أوكرانيا الاستعداد لهجوم مضاد طال انتظاره ضد القوات الروسية.

في الأسبوع الماضي ، قال زيلينسكي لـ بي بي سي إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الأسلحة قبل أن تتمكن من شن الهجوم.

واليوم الاثنين ، أجرى الرئيس الأوكراني حوالي ساعتين من المحادثات مع سوناك في تشيكرز ، بالقرب من لندن.

وصل زيلينسكي إلى الأراضي البريطانية في زيارة مفاجئة بعد جولة في أوروبا الغربية شملت أيضًا روما وبرلين وباريس.

وذكر  زيلينسكي إن أوكرانيا والمملكة المتحدة "شريكان حقيقيان" ، في حين وصف المتحدث باسم سوناك الاجتماع بأنه "دافئ ".

يمكن استخدام صواريخ كروز ، ستورم شادو لتدمير مواقع روسيا على الأراضي الأوكرانية.

إذا تمكنت أوكرانيا من تدمير مراكز القيادة الروسية والمراكز اللوجستية ومستودعات الذخيرة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا ، فقد يكون من المستحيل على موسكو الاستمرار في إعادة إمداد قواتها في الخطوط الأمامية في بعض الأماكن.

هذا ما فعلته أوكرانيا بنجاح في خيرسون العام الماضي ، مما أجبر الروس على الانسحاب دون قتال تقريبًا.

وتأمل الآن في تكرار العملية بمساعدة الذخائر التي يزودها بها الغرب.

وتأتي نداءات الرئيس زيلينسكي المتكررة لحلف الناتو لإرسال طائرات إف -16، والتي  قوبلت بتأخير أو تشويش من قبل الغرب، لعدة أسباب.

قامت القوات الجوية الأوكرانية بتدريب طياريها على طائرات F-16، والتي لا يستخدمها سلاح الجو الملكي البريطاني ، لكن مثل هذا التدريب يستغرق شهورًا وليس أيامًا.

تعتبر الخدمات اللوجستية والصيانة والحاجة إلى إيجاد مدارج مناسبة جميعها مهمة أيضًا.

أخيرًا ، هناك مسألة التصعيد، حيث يكافح الناتو لتحقيق التوازن بين منح كييف أقصى قدر ممكن من الدعم، دون الانجرار مباشرة إلى هذا الصراع.

إذا انتهى الأمر بإرسال الناتو طائرات حربية من طراز F-16 ، مهما كانت قديمة ، فإن ذلك، في نظر موسكو ، يشكل استفزازًا كبيرًا من قبل الغرب.

وليس لدى المملكة المتحدة أي خطط لإرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا ، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء.

في فبراير ، زار زيلينسكي لندن للمرة الأولى منذ بداية الحرب ، حيث حضر خلالها لقاء مع الملك وألقى كلمة أمام البرلمان.

وتأتي زيارته الأخيرة إلى المملكة المتحدة قبل اجتماع لمجموعة السبع في هيروشيما باليابان في وقت لاحق والذي سيحضره أيضًا سوناك.

F-16 إرسال طائرات مقاتلة الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الطائرات المقاتله رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك جولته للحلفاء الغربيين

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