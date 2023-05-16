وصول جثمان أحمد أبوالعينين شقيق النائب محمد أبوالعينين إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

وصل منذ قليل جثمان أحمد محمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتقام صلاة الجنازة علي الراحل أحمد محمد أبو العينين، عقب صلاة ظهر اليوم الثلاثاء بمسجد الشرطة، وكان من أول الحضور لصلاة الجنازة؛ الإعلامي أحمد موسي، والمستشار عدلي حسين.

النائب محمد أبو العينين

ونعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شقيقه المغفور له أحمد أبوالعينين، قائلاً “بقلوب تئن من الألم، ونفوسٍ راضيةً بقضاء الله وقدره، أنعي أخي الحبيب - أحمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوباترا، الذي انتقل إلى جوار ربه، صادقًا وفيًا، وصابرًا محتسبًا، وراضيًا مرضيًا، في دار اليقين وجنة الخلد، والدرجات العُلا في الملأ الأعلى وفي عليين، داعيًا المولى بذلك ولا نزكيه على الله”.

وأضاف النائب محمد أبو العينين "وداعًا أخي الحبيب "أحمد" رفيق العُمر والصِبى، والصاحبُ في الأهل، والسند في الشدة، والمُعين على نوائب الدهر".

وقال النائب محمد أبو العينين "وداعًا حتى اللقاء، والمعية في دار البقاء، والصُحبة في آخرة الخلود، آنسًا مطمئنًا بأنوار الله ورحماته التي لا تزول".

وتابع النائب محمد أبو العينين "ستظل أخي الحبيب، حيًا في وجداني، خالدًا ذكرُك، مرفوعًة أقدارك، بفضل ما أفنيت الحياةَ خدومًا معطاءً، هينًا لينًا قريبٌ من الناس، طيبَ القلبِ دمثَ الخُلق، ستظل باقيًا في قلوب الجميع، رمزًا ونبراسًا للخير والعطاء".

واختتم النائب محمد أبو العينين، قائلاً "سلامٌ لروحك الطاهرة، ونفسِك المطمئنة، وعُمرك العطِر، وأيامنا التي ارتسمت بجميل أثرك".

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