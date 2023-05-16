طعنة في الصدر.. حبس المتهم بقتل شاب بالهرم

قررت نيابة الهرم، حبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل آخر بطعنة نافذة في الصدر، بعد نشوب مشاجرة بينهما بمنطقة الهرم، كما صرحت النيابة بدفن الجثمان عقب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

و لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنة نافذة في مشاجرة بين طرفين بالهرم .

وورد بلاغا لضباط مباحث قسم شرطة الهرم، من غرفة النجدة بإصابة شاب بطعنة نافذة في مشاجرة بين طرفين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث ، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى محمود، مصاب بطعنة نفاذه، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج وتوفي بعد ذلك.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب طعنة نافذة على يد شاب آخر في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.