ندوة حول التعاون بين روسيا وإفريقيا بالبيت الروسي بالإسكندرية

ينظم البيت الروسي بالإسكندرية يوم الخميس لقاء المائدة المستديرة برئاسة القنصل الروسي بافيل كيديسيوك مدير البيت الروسي بالإسكندرية وذلك حول موضوع "روسيا-إفريقيا: الواقع المعاصر" بالتعاون مع النادي الإعلامي، ويدير اللقاء الكاتبة الصحفية هدى الساعاتي.

يُحاضر في اللقاء شيرين مصطفي رئيس الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، والدكتور السيد الصيفي عميد كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية.

كما يحاضر في الندوة آنا بيليكوفا، محاضرة أولي بجامعة موسكو الحكومية، الأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني، جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، مستشارة مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي"، رئيسة قسم المراسم في قنوات روسيا اليوم ومؤسسة نادي المستشرقين، ولويس جويند مؤسس مجلة "Helloafrica.ru"، خبير في مجال العلاقات التجارية الدولية، متخصص في العلاقات الروسية – الإفريقية.

