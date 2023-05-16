رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم مذكرة تفاهم لبدء دراسات مشروع تصدير الطاقة المتجددة لأوروبا بشأن بدء ربط مشروعات الطاقة التبادل في مجال الطاقة بين مصر واوروبا ممثلة في "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية والشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال تصدير الطاقة إلى ايطاليا والاتفاق على البروتوكولات الخاصه بهذا الاتفاق.

وعرض برنامج صباحنا مصري المذاع على قناة المصرية أنه عقب التوقيع اشار وزير الطاقة المتجددة والكهرباء الدكتور محمد شاكر إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي خاصة في مجال الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص.