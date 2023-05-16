التموين: صرف 70% من مقررات دعم شهر مايو حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، تقريرا، من شركتي الجملة (العامة– ‏المصرية)، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى ‏‏70% من إجمالي مقررات شهر مايو الجاري.

وأكد التقرير، أن الشركتين تضخان السلع التموينية ‏يوميا، إلى مخازنهما التي تنتشر ‏بمحافظات الجمهورية؛ لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم، من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع، بين (منافذ جمعيتي– بدالي ‏التموين– المجمعات الاستهلاكية).

وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الشركتين، لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، بأن الوزير، وجه مديريات ‏التموين، بالمرور الدائم على منافذ صرف السلع التموينية ؛للتأكد ‏من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع ‏المعروضة بتلك المنافذ.

وأشار إلى أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع، يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه، ‏والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الآخر، كاللحوم والدواجن.