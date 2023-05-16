التموين: صرف 70% من مقررات دعم شهر مايو حتى الآن

تلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا، من شركتي الجملة (العامة– المصرية)، يفيد بوصول نسب صرف السلع التموينية إلى 70% من إجمالي مقررات شهر مايو الجاري.
وأكد التقرير، أن الشركتين تضخان السلع التموينية يوميا، إلى مخازنهما التي تنتشر بمحافظات الجمهورية؛ لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم، من خلال 40 ألف منفذ متنوع، بين (منافذ جمعيتي– بدالي التموين– المجمعات الاستهلاكية).
وأكد التقرير الوارد إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الشركتين، لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم، طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، بأن الوزير، وجه مديريات التموين، بالمرور الدائم على منافذ صرف السلع التموينية ؛للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، والتأكد من جودة السلع المعروضة بتلك المنافذ.
وأشار إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع، يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه، والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الآخر، كاللحوم والدواجن.