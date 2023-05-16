عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذا جارديان: مخاوف بشأن ارتفاع عدد ضحايا العبودية الحديثة في بريطانيا

صدى البلد

كشفت صحيفة ذا جارديان أن الأرقام أظهرت أن عدد الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة في بريطانيا تضاعف ليصل إلى مستويات قياسية العام الماضي، مع زيادة حادة بشكل خاص في الاستغلال المزعوم في قطاع الرعاية.

حددت المكالمات الموجهة إلى خط المساعدة الخاص بالعبودية الحديثة في بريطانيا 6516 ضحية محتملة العام الماضي، بزيادة قدرها 116٪ عن عام 2021، وفقًا للأرقام الصادرة عن مؤسسة “أن سيين" الخيرية لمكافحة الرق. وأضافت أن من بين الضحايا المحتملين 173 طفلا.

في تقييمها السنوي للمكالمات إلى خط المساعدة ، قالت المنظمة إن الاتجاه الأكثر بروزًا في الاستغلال في العمل حدث في قطاع الرعاية، وسط مخاوف بشأن نقص العمالة وانخفاض الأجور في دور الرعاية.

وقالت المنظمة الخيرية إن عدد الضحايا المحتملين في قطاع الرعاية ارتفع من 106 في عام 2021 إلى 708 العام الماضي. وقالت إن استغلال المواطنين الهنود وزيمبابوي والنيجيريين كان بارزا بشكل خاص في دور الرعاية.

وجاء في تقريرها: "لأول مرة، تمت الإشارة إلى هذه الجنسيات في حالات العمل الجبري المتعلقة بمجموعة من أماكن الرعاية". من بين 46 زيمبابويًا تم تحديدهم كضحايا محتملين للعبودية في بريطانيا العام الماضي ، كانوا جميعًا، باستثناء واحد ، يعملون في قطاع الرعاية.

وأوضح التقرير سياق مخاوف الاستغلال في قطاع الرعاية. وقالت: "لطالما كان قطاع الرعاية مجالًا يمكن أن يتواجد فيه العمل الجبري بسبب استخدام العمالة المؤقتة ومستويات الأجور المنخفضة".

وقالت منظمة أن سيين إنه من أجل حماية الضحايا، لا يمكنها تقديم تفاصيل عن الحالات. ولكن في أحد الأمثلة المجهولة المصدر التي تم إبرازها في التقرير، قال التقرير إن إحدى الحالات تضمنت عدة شبان وشابات يعملون في دور رعاية بتأشيرات طالب من خلال وكالة.

كما سجل خط المساعدة 479 بلاغاً عن استغلال جنسي، بزيادة قدرها 66٪ عن العام السابق. شكلت حالات الاستغلال الجنسي 19٪ من جميع حالات العبودية الحديثة.

في إحدى الحالات، عُرض على الأوكراني 1000 جنيه إسترليني شهريًا للطهي والتنظيف والتسوق، لكنه حصل على 350 جنيهًا إسترلينيًا فقط، على الرغم من العمل لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم وتعرضه للإساءة اللفظية.

في حالة أخرى، تم تكليف عائلة أوكرانية بمشاركة الإقامة مع الحيوانات حيث كان مضيفوهم في بريطانيا  يتحكمون في أوراق سفرهم.

أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة هذا الشهر أن عدد الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة وصل إلى مستويات قياسية من يناير إلى مارس من هذا العام. ولكن هناك مخاوف من أن قانون الهجرة غير القانوني للحكومة سيجعل من الصعب إنقاذ ضحايا العبودية الحديثة، لأنه يقترح إخراجهم من بريطانيا قبل أن يتم التعرف عليهم بشكل قاطع كضحايا.

بريطانيا جارديان العبودية الحديثة للعبودية الرعاية قطاع الرعاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قرارً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ