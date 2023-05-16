ذا جارديان: مخاوف بشأن ارتفاع عدد ضحايا العبودية الحديثة في بريطانيا

كشفت صحيفة ذا جارديان أن الأرقام أظهرت أن عدد الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة في بريطانيا تضاعف ليصل إلى مستويات قياسية العام الماضي، مع زيادة حادة بشكل خاص في الاستغلال المزعوم في قطاع الرعاية.

حددت المكالمات الموجهة إلى خط المساعدة الخاص بالعبودية الحديثة في بريطانيا 6516 ضحية محتملة العام الماضي، بزيادة قدرها 116٪ عن عام 2021، وفقًا للأرقام الصادرة عن مؤسسة “أن سيين" الخيرية لمكافحة الرق. وأضافت أن من بين الضحايا المحتملين 173 طفلا.

في تقييمها السنوي للمكالمات إلى خط المساعدة ، قالت المنظمة إن الاتجاه الأكثر بروزًا في الاستغلال في العمل حدث في قطاع الرعاية، وسط مخاوف بشأن نقص العمالة وانخفاض الأجور في دور الرعاية.

وقالت المنظمة الخيرية إن عدد الضحايا المحتملين في قطاع الرعاية ارتفع من 106 في عام 2021 إلى 708 العام الماضي. وقالت إن استغلال المواطنين الهنود وزيمبابوي والنيجيريين كان بارزا بشكل خاص في دور الرعاية.

وجاء في تقريرها: "لأول مرة، تمت الإشارة إلى هذه الجنسيات في حالات العمل الجبري المتعلقة بمجموعة من أماكن الرعاية". من بين 46 زيمبابويًا تم تحديدهم كضحايا محتملين للعبودية في بريطانيا العام الماضي ، كانوا جميعًا، باستثناء واحد ، يعملون في قطاع الرعاية.

وأوضح التقرير سياق مخاوف الاستغلال في قطاع الرعاية. وقالت: "لطالما كان قطاع الرعاية مجالًا يمكن أن يتواجد فيه العمل الجبري بسبب استخدام العمالة المؤقتة ومستويات الأجور المنخفضة".

وقالت منظمة أن سيين إنه من أجل حماية الضحايا، لا يمكنها تقديم تفاصيل عن الحالات. ولكن في أحد الأمثلة المجهولة المصدر التي تم إبرازها في التقرير، قال التقرير إن إحدى الحالات تضمنت عدة شبان وشابات يعملون في دور رعاية بتأشيرات طالب من خلال وكالة.

كما سجل خط المساعدة 479 بلاغاً عن استغلال جنسي، بزيادة قدرها 66٪ عن العام السابق. شكلت حالات الاستغلال الجنسي 19٪ من جميع حالات العبودية الحديثة.

في إحدى الحالات، عُرض على الأوكراني 1000 جنيه إسترليني شهريًا للطهي والتنظيف والتسوق، لكنه حصل على 350 جنيهًا إسترلينيًا فقط، على الرغم من العمل لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم وتعرضه للإساءة اللفظية.

في حالة أخرى، تم تكليف عائلة أوكرانية بمشاركة الإقامة مع الحيوانات حيث كان مضيفوهم في بريطانيا يتحكمون في أوراق سفرهم.

أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة هذا الشهر أن عدد الضحايا المحتملين للعبودية الحديثة وصل إلى مستويات قياسية من يناير إلى مارس من هذا العام. ولكن هناك مخاوف من أن قانون الهجرة غير القانوني للحكومة سيجعل من الصعب إنقاذ ضحايا العبودية الحديثة، لأنه يقترح إخراجهم من بريطانيا قبل أن يتم التعرف عليهم بشكل قاطع كضحايا.