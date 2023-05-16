شاهد.. فريق طبي ينجح في تركيب جهاز منظم ثلاثي الحجرات لمريض قلب

نجح فريق طبى بمركز القلب في المحلة يضم 8 أفراد من استشاريين واخصائيين وتمريض في تركيب جهاز منظم ثلاثى الحجرات لأول مرة لمريض يعاني من أمراض القلب المزمنة وإنقاذ حياته من الموت، وذلك استمرارا للدور الريادى الذى تقوم به مستشفيات أمانة المركز الطبية المتخصصة.

وجاء ذلك في إطار حرص ادارة مركز القلب تحت إشراف الدكتور محمد نجيب مدير المركز علي تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمرضي بالمركز .

ووجه الدكتور محمد نجيب مدير إدارة المستشفى خالص الشكر والتقدير للفريق الطبى علي الجهد المبذول لخدمة المرضي .

يشار إلى أن جهاز CRTP الذي نجح الفريق الطبي في تركيبه للمريض هو جهاز صناعي بعمل على تنظيم ضربات القلب وعلاج إعادة التزامن القلبي ويستخدم لمرضي ضعف عضلة القلب ( ضعف شديد) وفي حال وجود خلل في كهربية القلب تؤثر علي التزامن في انقباض عضلة القلب و غير مستجيب للعلاج الدوائي خلال الفترة المقبلة.