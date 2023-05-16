عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يورجن كلوب: محمد صلاح غاضب لهذا السبب

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، قبل دقائق من نهاية مباراة الفريق ضد ليستر سيتي، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وغادر محمد صلاح ملعب المباراة في الدقيقة 88، بعدما صنع أهداف ليفربول الثلاثة، وحل هارفي إليوت بديلا له.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”:" يبدو أن محمد صلاح كان غاضبا حقا، لكن في النهاية علينا أن نعطي بعض الدقائق للاعبين الذين يستحقون المشاركة".

وأضاف "محمد صلاح قدم مباراة كبيرة بصناعة 3 أهداف، والخروج قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء ليس بالأمر الكبير".

ترتيب ليفربول

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة.

كلوب محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي ليستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

القوات المسلحة تجدد توقيع عقد الاتفاق الثلاثي مع وزارة الشباب والرياضة والنادو

الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير في باخموت.. تفاصيل

السلطات الفرنسية تصدر مذكرة توقيف دولية لحاكم مصرف لبنان

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ