يورجن كلوب: محمد صلاح غاضب لهذا السبب

كشف يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سبب استبدال النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، قبل دقائق من نهاية مباراة الفريق ضد ليستر سيتي، أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة.

وغادر محمد صلاح ملعب المباراة في الدقيقة 88، بعدما صنع أهداف ليفربول الثلاثة، وحل هارفي إليوت بديلا له.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس”:" يبدو أن محمد صلاح كان غاضبا حقا، لكن في النهاية علينا أن نعطي بعض الدقائق للاعبين الذين يستحقون المشاركة".

وأضاف "محمد صلاح قدم مباراة كبيرة بصناعة 3 أهداف، والخروج قبل دقائق قليلة من نهاية اللقاء ليس بالأمر الكبير".

ترتيب ليفربول

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة.