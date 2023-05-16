سيناتور أمريكي: البيت الأبيض فشل أمام روسيا.. وبوتين يهدد بالنووي دون رد منا

قال كبير الجمهوريين بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم ريتش، إن البيت الأبيض فشل بإجبار الكرملين على الاستجابة للمبادرة الأمريكية.

وقال ريتش، إن “موسكو ترى الدبلوماسية الأمريكية نقطة ضعف”.

وأضاف أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يهدد باستخدام الأسلحة النووية دون أي رد من قبلنا والغرب”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار السابق لوزارة الدفع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن تدخل الولايات المتحدة في الأزمة الأوكرانية سيؤدي بالبلاد إلى عواقب وخيمة.

وقال ماكجريجور: "العديد من الدول تعارض نهجنا تجاه أوكرانيا.. هناك الكثير على المحك: اقتصادنا والدولار كعملة احتياطية.. نحن في وضع رهيب".

وأضاف أن “ السياسة الحالية لواشنطن يمكن أن تؤدي إلى انجرار البلاد إلى نزاعين عسكريين أحادي البعد في أوكرانيا وتايوان، وهو ما يتعارض بشكل أساسي مع المصالح الوطنية الأمريكية”.

وأشار ماكجريجور، إلى أن أدولف هتلر وجد نفسه في وضع مماثل أمامهم.