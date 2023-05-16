الوضع يتدهور.. روسيا تحذر من عواقب نشر قوات الناتو في فنلندا

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" والولايات المتحدة ستبقى حول سان بطرسبرج ليس فقط في الجنوب الغربي، ولكن أيضا في الشمال الغربي، وفقا لوكالة تاس الروسية.‏

وأضاف ريابكوف،‏ أن عروض فنلندا والسويد في الناتو، وانضمام هلسنكي إلى الحلف وقرارها بإبرام اتفاقية مع الولايات المتحدة تسمح بنشر القوات الأمريكية على الأراضي الفنلندية، أدت إلى تدهور كبير في الوضع العسكري والسياسي في أوروبا.

وتابع: "كما أنه يتعين علينا الآن حل المهام المتعلقة بأمننا، يكفي القول الآن ستلوح قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في الأفق فوق سان بطرسبرج ليس فقط من الجنوب الغربي، حيث توجد حدود مشتركة بطول 105 كيلومترات، ولكن أيضا من الشمال الغربي، حيث تبعد حوالي 140 كيلومترا".

‏وأشار ريابكوف إلى أن القوات الأجنبية على أراضي فنلندا ليست مقيدة بموجب معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا، لافتا إلى أنه بالنسبة لـ روسيا بالطبع ستظل هذه القيود قائمة حتى لو علقنا رسميا مشاركتنا في المعاهدة.‏