بعد أكثر من سنة.. أمريكا ترد على روسيا بالأسلحة النووية

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وروسيا تتوعد العالم وتهدده بترسانتها النووية، وأسلحة الدمار الشامل التي لديها وإمكانية استخدامها في أوكرانيا، وهو الأمر الذي أقلق العال، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

لدرجة أن تقديرات المخابرات الأمريكية بدأت في تحليل البيانات والاستماع إلى ما يقوله العملاء عن ذلك، لكن النتيجة الأكثر استقرارا بعد كل ذلك، هي أن روسيا لديها القدرة على استخدام الأسلحة، لكنها في الغالب لن تفعل، مفضلة التهديد بها لزجر الغرب.

وخلال ذلك لم تفكر أمريكا في الرد، إلا قبل ساعات. كشفت الولايات المتحدة، عن رسالة نووية لروسيا.



أبرزت أمريكا بيانات عن أرقام ترسانتها الاستراتيجية للردع النووي. وأكدت رغبتها في احترام معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي، داعية روسيا التي علقت مشاركتها فيها إلى أن ترجع إليها وتفعلها.

قالت أمريكا، انها منذ الأول من مارس، تنشر ما مجموعه 662 صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وهذا، يشمل الصواريخ المنصوبة في الغواصات والطائرات القاذفة، مزودا 1419 رأسا نووية و800 قاذفة.

أفصحت عن ذلك وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها.

قالت الخارجية : "تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى احترام واجباتها القانونية بالعودة إلى معاهدة نيو ستارت وإجراءات الاستقرار والشفافية والتحقق التي تحويها".

وأوقفت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة نيو ستارت ردا على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا.