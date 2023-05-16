عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد أكثر من سنة.. أمريكا ترد على روسيا بالأسلحة النووية

صاروخ برأس نووي
صاروخ برأس نووي

منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، وروسيا تتوعد العالم وتهدده بترسانتها النووية، وأسلحة الدمار الشامل التي لديها وإمكانية استخدامها في أوكرانيا، وهو الأمر الذي أقلق العال، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.
لدرجة أن تقديرات المخابرات الأمريكية بدأت في تحليل البيانات والاستماع إلى ما يقوله العملاء عن ذلك، لكن النتيجة الأكثر استقرارا بعد كل ذلك، هي أن روسيا لديها القدرة على استخدام الأسلحة، لكنها في الغالب لن تفعل، مفضلة التهديد بها لزجر الغرب.

وخلال ذلك لم تفكر أمريكا في الرد، إلا قبل ساعات. كشفت الولايات المتحدة، عن رسالة نووية لروسيا.
 

أبرزت أمريكا بيانات عن أرقام ترسانتها الاستراتيجية للردع النووي. وأكدت رغبتها  في احترام معاهدة "نيو ستارت" لنزع السلاح النووي، داعية روسيا التي علقت مشاركتها فيها إلى أن ترجع إليها وتفعلها.

قالت أمريكا، انها منذ الأول من مارس،  تنشر ما مجموعه 662 صاروخا بالستيا عابرا للقارات.

وهذا، يشمل الصواريخ المنصوبة في الغواصات والطائرات القاذفة، مزودا 1419 رأسا نووية و800 قاذفة.
أفصحت عن ذلك  وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها.
قالت الخارجية : "تدعو الولايات المتحدة روسيا إلى احترام واجباتها القانونية بالعودة إلى معاهدة نيو ستارت وإجراءات الاستقرار والشفافية والتحقق التي تحويها".

وأوقفت روسيا في فبراير مشاركتها في معاهدة نيو ستارت ردا على المساعدة التي تقدمها الدول الغربية في حرب أوكرانيا.

 

 

 

أسلحة الدمار الشامل أسلحة النووية الاسلحة النووية الحرب الروسية على اوكرانيا التهديد استراتيجية الحرب الروسية الدمار الشامل الدول الغربية السلاح النووي المخابرات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق واشتري شبكتك بسرعة|زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

حزنت على وفاة والدها..شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا قبل وفاتها عند أداء الامتحان

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة فى عيار 21

عاجل | الأهلي يشكو مجلة الزمالك لهذا السبب

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

35 ألف جنيه|تراجع قوى يضرب أسعار الحديد عالميا.. اعرف سعر الطن بمصر

محاولات لإقناع كولر بمشاركة لاعب الأهلي قبل الرحيل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بريطانيا في عالم آخر.. الأسعار في ارتفاع كبير وهذه الأسباب

مراقبون: أردوغان الأكثر حظا في جولة الإعادة بالانتخابات التركية..وقد تحدث مفاجآت

إعلان عاجل للخارجية الكويتية.. تعرض منزل أحد دبلوماسييها لاعتداء بالسودان

بريطانيا تتخطى الجميع في دعم أوكرانيا إلا في شيء واحد.. كيف ذلك؟

ماكرون: باريس تواصل دعم أوكرانيا

حكم قضائي بحبس رئيس حركة النهضة التونسية سنة

الرئيس التونسي يدعو لمؤتمر دولي لمكافحة الهجرة

أمريكا تكشف عن تطور خطير بين روسيا وإيران .. تفاصيل

ترشيحاتنا

الحج والعمرة تسمح لحاملي تأشيرة زيارة دخول مكة في حالة واحدة

انطلاق أولى جلسات المحور الاقتصادي للحوار الوطني| أجندة اليوم

العراق يعيش "أيام الثريا" وأمطار مزنية تضرب البلاد.. ما القصة

9 حالات تتسبب في إلغاء تراخيص البنوك وشطب تسجيلها

الأهلي يضع شرطا للموافقة على رحيل حمدي فتحي إلى الخليج

ملايين بالجملة مهربة.. التحفظ على أموال سوري في واقعة النقد الأجنبي| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كلمة ضحكت عليها زميلته.. طالب يتحول إلى مجرم في ثوانٍ بالبرازيل|تفاصيل

أثناء سباحتهم.. فرس النهر يحاول ابتلاع 3 أولاد| شاهد ماذا حدث

خناقة غريبة.. أمريكي يضرب آخر بـ ثعبان حي| شاهد

عشان حوارات البنات.. محل ملابس يضع شروطا ساخرة لعدم الاسترجاع

فيديو

طفلة تظهر على المسرح برفقة محمد رمضان.. ما قصتها/ فيديو جراف

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ