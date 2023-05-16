برلماني: هناك نقص عام في عدد الأطباء وتراجع بالأعداد

قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن مشروع التأمين الصحي الشامل سيحل كل مشكلات توزيع الأطباء على المستشفيات في حالة الميكنة وتوزيع الأطباء، خاصة أنه يجب أن تكون هناك عدالة في توزيع الأطباء خاصة التخصصات النادرة على جميع المستشفيات.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه لحين الوصول لمرحلة الميكنة يجب أن يكون هناك توزيع عادل عن طريق الكمبيوتر والقوة البشرية وهذا أمر مفروغ منه.

عدد الأطباء

ولفت أنه ما زال يدق ناقوس الخطر في النقص العام للأطباء، ففي 2017 كان في وزارة الصحة 120 ألف طبيب ووصل العدد إلى 60 ألف طبيب في 2022 أي نصف العدد في 5 سنوات، وهذا رقم مفزع، لذا يجب أن نجتذب الأطباء للعمل في وزارة الصحة مرة أخرى سواء بالكادر الطبي والحوافز المجزية أو سبل التدريب والتأهيل والتسجيل في الماجستير والزمالات يكون بوتيرة أسرع.