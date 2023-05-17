لماذا لا يلعب الأهلي في الإسماعيلية مجددًا؟|شبانة يطالب بوقفة إيجابية لإزالة الاحتقان الجماهيري

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك بعض الأحداث في لقاء الأهلي ضد الرجاء المغربي، تسببت في قرار الجهات الأمنية بتواجد 10 آلاف متفرج في لقاء الترجي، ولكن الجمهور قد يصل إلى 50 ألف مشجع مرة أخرى في لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال “شبانة” في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "نطالب الجمهور بالتعامل مع مباريات كرة القدم بشكل مثالي في التشجيع مثلما يحدث في أوروبا، ويجب الابتعاد عن الشغب تمامًا، وأن يساعدوا الأمن لإعادة الجماهير لكل المدرجات، مثلما يريد الأمن واتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، وكذلك الفرق الجماهيرية".

وأضاف: "البعض يخرج كل فترة، ويردد سؤالاً لماذا لا يلعب الأهلي في الإسماعيلية؟!، ويجب على وسائل الإعلام أن تترفع عن الصغائر، حتى لا يتأثر بعض الجمهور لهذه الأمور، ودورنا الإعلامي هو إزالة الاحتقان بين الجماهير، فهو أمر أساسي لجميع الإعلاميين، ويجب أن نقوم بتوعية الجماهير، خصوصًا بعض الشباب الصغير منهم".

وواصل: "هناك بعض الأحداث الجماهيرية حدثت في الفترة الماضية من جماهير الإسماعيلي مثل إزالة لافتة لإحدى الشركات الرعاية من فوق أحد المباني، بالإضافة للاعتداء على أتوبيس جماهير النادي الأهلي، هذه الأمور مرت دون توعية من الإعلاميين، بدلًا من الاتجاه نحو إزالة الاحتقان وفتح صفحة جديدة بين جميع جماهير الفرق الشعبية".

وزاد: "الإسماعيلي يواجه الأهلي في ملعب محايد ذهابًا وإيابًا، بدلًا من اللعب في القاهرة والإسماعيلية، ودورنا هنا إزالة الاحتقان بين الجماهير لإعادة الأمور إلى نصابها".

وأكمل: "بالتأكيد موافقة الأمن على حضور 10 آلاف متفرج والنزول بالعدد من 50 ألفًا، جاء نتيجة أحداث لقاء الأهلي والرجاء، لذلك يجب أن يكون الجمهور واعياً ومدركاً تمامًا في تشجيع فريقه فقط، ولابد من وقفة ايجابية لإزالة الاحتقان، وأتمنى أن يكون الجمهور الأهلاوي أحد أسباب تتويج فريقه ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

وأضاف: "تعالوا نشجع صح.. بعيدًا عن الاحتقان في المدرجات، وأتمنى أن يستمتع الجمهور بالمباريات وتشجيع فرقهم والاستمتاع بفنون كرة القدم بعيدًا عن المكسب والخسارة، يجب أن يبدأ كل مشجع بنفسه ويبتعد عن الاحتقان والتعصب، كل مشجع من حقه يحب فريقه ويبدأ بنفسه ويزيل التعصب لأن الكرة مُتعة للجميع".

وأتم: "الأهلي خسر بطولتين للدوري وهو لا يلعب في الإسماعيلية، والأهلي لم يخض مباريات هناك بسبب وجود مفاهيم خاطئة لدى الجماهير، علينا أن نفتح صفحة جديدة من أجل الكرة المصرية، وهذه مسئولية رئيسية لوسائل الإعلام في مخاطبة الجماهير والرأي العام".