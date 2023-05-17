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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مخرج رسالة الإمام: رغم صعوبة العمل قبلت التحدي ليكون بوابة دخولي مصر

مسلسل الإمام الشافعي
مسلسل الإمام الشافعي

كشف المخرج  الليث حجو مخرج مسلسل " رسالة الامام " أن العمل هو التجربة الاخراجية الاولى له  في الدراما المصرية مشيراً أنه كان حلماً مؤجلاً منذ سنوات قائلاً : " الشافعي  هو أول عمل لي في مصر وهو تحدي   كبير خاصة  أن دخولي لمصر هو مشروع مؤجل  منذ سنوات صحيح عملت أعمال في الخارج  بها كوادر مصرية مميزة لكن اول تجربة أعملها في مصر  ".

 

وقال الليث حجو،  خلال لقاء له لبرنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON   : "العمل مع صعوبته وخطورته شعرت أنه بوابة  للعبور لمصر  رغم صعوبته خاصة أنه في ظل فرص إنتاجية تقدر هذه النوعية من الاعمال ".


وتابع مخرج مسلسل " رسالة الامام "، أن العمل له   مذاق خاص في رمضان وجمهوره جاهز والجماهير العربية تنتظر  مثل هذه الاعمال قائلاً : مصر دولة لها تاريخ عريق منذ عقود في تقديم هذه النوعية من الدراما  وهي أعمال  ثابتة ولها تاثير في وجدان كلاً من المشاهدين العربي   والمصري ومن ثم هناك حالة تعطش  وإنتظار بعد غياب  سنوات  "


وعن سر إختياره للسنوات الاخيرة في حياة الامام ليتناولها العمل قال : " لما جيت مصر قلت اشوف ماذا قدم الشافعي لمصر وماذا قدمت له؟ حتى يصبح جزء منها   ولماذا هومحسوب على مصر رغم أنه لم يعش فيها أكثر من خمس  سنوات ؟  مصر  بيئة حاضنة لكل الحضاارت التي مرت عليها  مصر  خلدت الشخصيات وعرفت كيف  تنسجم وتصيغ هذا المنجز الحضاري لمفردات  يومية .

 

يتماهى خلف الشخصية


وعن إختيار الفنان خالد النبوي وإصراراه عليه قال : " خالد النبوي لديه تاريخ كبير بالاخص في هذا النوعية من الاعمال وهو شخصية يتبنى الشخصية ويتماهى خلف الشخصية التي يقدمها فروح الشخصية تحتاج  لمن يتبناها  ولذا كان خالد النبوي  أهم  الاختيارات حيث أن  حالة التماهي مع الشخصية رايتها فيه"

 

مسلسل رسالة الإمام الشافعي لمصر الدراما برنامج كلمة أخيرة

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