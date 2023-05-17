عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قد نلجأ لمجلس الأمن.. أهم تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة.. وموقف مصر من الأزمة السورية والقضية الفلسطينية

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

 كشف وزير الخارجية، سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، عن العديد من التفاصيل الهامة حول العديد من القضايا على رأسها القمة العربية، وسد النهضة، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية.

 

وإليكم أبرز التفاصيل

حان الوقت لنزكي العمل السياسي العربي

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العديد من القضايا الحقيقية لها تأثير مباشر على المواطن العربي، ونحتاج إلى معالجة فورية، مشيرا إلى أن هناك توافق على ضرورة التوصل إلى حلول عربية للمشاكل والقضايا العربية.

وقال، أنه حان الوقت لكي نزكي العمل السياسي العربي تحت شعار “حلول عربية للقضايا العربية”.

على حساب دول أخرى. 

وتابع، أنه علينا العمل جميعا لتقوية العمل العربية المشترك والاستفادة  من القدرات والإمكانيات العربية المتكاملة، مؤكدا أن التطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي يخدم مصالح الدول على حساب دول أخرى. 

القدرة والإرادة هما الأساس للتعامل مع التحديات المحيطة بالعالم العربي

أكد أن القدرة والإرادة هما الأساس للتعامل مع التحديات المحيطة بالعالم العربي، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود توافق عربي حول المبادئ للوصول إلى نتائج حقيقية.

 

وقال أن هناك بعض الدول لها تواصل ومعرفة ببعض المشاكل بحكم الخبرة وهو ما يجعلها قادرة على التعامل مع القضايا. 

 تحقيق نتائج ملموسة في عدد من القضايا

وتابع أن العمل الجماعي ووجود رؤية مشاركة يساعد على تحقيق نتائج ملموسة في عدد من القضايا.

أي نتيجة للانتخابات التركية تؤثر على العلاقات ويتم التفاعل معها

قال  إن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يخدم مصالح دول على حساب أخرى، موضحا أن السياسة ليست صلبة وإنما متغيرة وفقا لمصلحة الدولة.

وأضاف أن التفاهم بين الأردن والسعودية سيأخذ وقته، منوها بأن ما يثار حول وجود مسار مصري إيراني لا أساس له من الصحة.

نرصد التطورات فى علاقات طهران بدول الخليج

وأشار إلي أن أى نتيجة للانتخابات التركية ستؤثر على العلاقات الدولية وسيتم التفاعل معها، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر وإيران مستمرة، ونرصد التطورات فى علاقات طهران بدول الخليج.

 

اللجوء لمجلس الأمن بملف السد الإثيوبي ليس مطروحا حاليا لكنه غير مستبعد

أكد أن القضية السودانية تحتاج إلى رؤية وطرح متكامل لجميع أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية لها تأثيراتها السلبية على كل دول الجوار.

وقال إن اللجوء إلى مجلس الأمن في ملف السد الإثيوبي ليس مطروحا في الوقت الحالي، لكنه ليس مستبعدا في المستقبل.

الحفاظ على الأمن المائي المصري

وتابع أننا نأمل أن يقدر الأشقاء في إثيوبيا موقف مصر والحفاظ على الأمن المائي المصري.

مصر تحركت مبكرا من أجل الانفتاح والتعامل مع الأزمة السورية

قال إن مصر تحركت مبكرا من أجل الانفتاح والتعامل مع الأزمة السورية لمساعدة الشعب السوري.

وأضاف أن الأزمة السورية استمرت 12 عاما وهناك رغبة للتعامل معها بشكل يحافظ على سيادة سوريا واستقرارها.

إطار العمل العربي المشترك

أشار إلي أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية بداية للتواصل في إطار العمل العربي المشترك.

 

القمة العربية فرصة للتشاور بين القادة لتنفيذ أهم القضايا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الابتعاد عن فكرة الضغط في ملف السد الأثيوبي والاتجاه إلى مرحلة الاستقطاب لتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى السعي للحفاظ على الأمن المائي المصري.

وقال سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”: نسعى للحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان، واعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والذي سيعد أحد أهم بنود القمة العربية.

حلول تنفيذية للعديد من القضايا 

وتابع سامح شكري، أن القمة العربية فرصة للتشاور بين القادة العرب للتوصل إلى حلول تنفيذية للعديد من القضايا .

نسعى مع باقي القوى الدولية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد أننا نسعى مع باقي القوى الدولية والإقليمية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لها حساسيتها ولها تأثير واسع النطاق إقليميا ودوليا.

وقال إن هناك اهتماما وتفاعلا أمريكيا مع العديد من قضايا المنطقة، وهو ما يظهر في القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

 

العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين

أكد أن العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين، مشيرا إلى أن التعاون الأمريكي لا يزال قائما مع مصر في المجال الاقتصادي.

وقال إن الولايات المتحدة كدولة عظمى لها العديد من المصالح في الكثير من مناطق العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تهمل أي منطقة بالعالم حتى لا تتأثر مصالحها.

 تعزيز العمل العربي المشترك

وتابع أن علينا الاستمرار في تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن بين الدول العربية.

 

وزير الخارجية سامح شكري القمة العربية وسد النهضة والأزمة السورية والقضية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

ترشيحاتنا

بعد مداهمة منزله.. الشرطة البرازيلية تستجوب بولسونارو بشأن قضية تزوير

مفاجأة في المحكمة.. كاتب سيرة الأمير هاري يتبرّأ منه أمام القاضي

أول تعليق من بدر رجب بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي|فيديو

أوكرانيا تهدد إسرائيل بسبب روسيا.. ما الأمر؟

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 90 جنيها دفعة واحدة

رئيس الترجي التونسي يحسم الجدل بشأن المدير الفني الجديد أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين غير متوقع يحمى من الأمراض عند تناوله طبيعيا.. تعرف عليه

ممرض يقوم بتصرف غريب بغرف الرعاية المركزة بميونيخ يتسبب في وفاة 85 مريضًا|شاهد

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

اﻟﻤﺰﻳﺪ