قد نلجأ لمجلس الأمن.. أهم تصريحات وزير الخارجية حول سد النهضة.. وموقف مصر من الأزمة السورية والقضية الفلسطينية

كشف وزير الخارجية، سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، عن العديد من التفاصيل الهامة حول العديد من القضايا على رأسها القمة العربية، وسد النهضة، والأزمة السورية، والقضية الفلسطينية.

وإليكم أبرز التفاصيل

حان الوقت لنزكي العمل السياسي العربي

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن العديد من القضايا الحقيقية لها تأثير مباشر على المواطن العربي، ونحتاج إلى معالجة فورية، مشيرا إلى أن هناك توافق على ضرورة التوصل إلى حلول عربية للمشاكل والقضايا العربية.

وقال، أنه حان الوقت لكي نزكي العمل السياسي العربي تحت شعار “حلول عربية للقضايا العربية”.

على حساب دول أخرى.

وتابع، أنه علينا العمل جميعا لتقوية العمل العربية المشترك والاستفادة من القدرات والإمكانيات العربية المتكاملة، مؤكدا أن التطور التكنولوجي والذكاء الإصطناعي يخدم مصالح الدول على حساب دول أخرى.

القدرة والإرادة هما الأساس للتعامل مع التحديات المحيطة بالعالم العربي

أكد أن القدرة والإرادة هما الأساس للتعامل مع التحديات المحيطة بالعالم العربي، مشيرا إلى أنه لا بد من وجود توافق عربي حول المبادئ للوصول إلى نتائج حقيقية.

وقال أن هناك بعض الدول لها تواصل ومعرفة ببعض المشاكل بحكم الخبرة وهو ما يجعلها قادرة على التعامل مع القضايا.

تحقيق نتائج ملموسة في عدد من القضايا

وتابع أن العمل الجماعي ووجود رؤية مشاركة يساعد على تحقيق نتائج ملموسة في عدد من القضايا.

أي نتيجة للانتخابات التركية تؤثر على العلاقات ويتم التفاعل معها

قال إن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي يخدم مصالح دول على حساب أخرى، موضحا أن السياسة ليست صلبة وإنما متغيرة وفقا لمصلحة الدولة.

وأضاف أن التفاهم بين الأردن والسعودية سيأخذ وقته، منوها بأن ما يثار حول وجود مسار مصري إيراني لا أساس له من الصحة.

نرصد التطورات فى علاقات طهران بدول الخليج

وأشار إلي أن أى نتيجة للانتخابات التركية ستؤثر على العلاقات الدولية وسيتم التفاعل معها، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر وإيران مستمرة، ونرصد التطورات فى علاقات طهران بدول الخليج.

اللجوء لمجلس الأمن بملف السد الإثيوبي ليس مطروحا حاليا لكنه غير مستبعد

أكد أن القضية السودانية تحتاج إلى رؤية وطرح متكامل لجميع أطراف الأزمة، مشيرا إلى أن الأزمة السودانية لها تأثيراتها السلبية على كل دول الجوار.

وقال إن اللجوء إلى مجلس الأمن في ملف السد الإثيوبي ليس مطروحا في الوقت الحالي، لكنه ليس مستبعدا في المستقبل.

الحفاظ على الأمن المائي المصري

وتابع أننا نأمل أن يقدر الأشقاء في إثيوبيا موقف مصر والحفاظ على الأمن المائي المصري.

مصر تحركت مبكرا من أجل الانفتاح والتعامل مع الأزمة السورية

قال إن مصر تحركت مبكرا من أجل الانفتاح والتعامل مع الأزمة السورية لمساعدة الشعب السوري.

وأضاف أن الأزمة السورية استمرت 12 عاما وهناك رغبة للتعامل معها بشكل يحافظ على سيادة سوريا واستقرارها.

إطار العمل العربي المشترك

أشار إلي أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية بداية للتواصل في إطار العمل العربي المشترك.

القمة العربية فرصة للتشاور بين القادة لتنفيذ أهم القضايا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، الابتعاد عن فكرة الضغط في ملف السد الأثيوبي والاتجاه إلى مرحلة الاستقطاب لتحقيق المصالح المشتركة، مشيرا إلى السعي للحفاظ على الأمن المائي المصري.

وقال سامح شكري، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”: نسعى للحفاظ على الأمن المائي لمصر والسودان، واعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، والذي سيعد أحد أهم بنود القمة العربية.

حلول تنفيذية للعديد من القضايا

وتابع سامح شكري، أن القمة العربية فرصة للتشاور بين القادة العرب للتوصل إلى حلول تنفيذية للعديد من القضايا .

نسعى مع باقي القوى الدولية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين

أكد أننا نسعى مع باقي القوى الدولية والإقليمية لإعادة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لها حساسيتها ولها تأثير واسع النطاق إقليميا ودوليا.

وقال إن هناك اهتماما وتفاعلا أمريكيا مع العديد من قضايا المنطقة، وهو ما يظهر في القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين

أكد أن العلاقات المصرية الأمريكية لا تزال لها أهميتها بالنسبة للطرفين، مشيرا إلى أن التعاون الأمريكي لا يزال قائما مع مصر في المجال الاقتصادي.

وقال إن الولايات المتحدة كدولة عظمى لها العديد من المصالح في الكثير من مناطق العالم، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تهمل أي منطقة بالعالم حتى لا تتأثر مصالحها.

تعزيز العمل العربي المشترك

وتابع أن علينا الاستمرار في تعزيز العمل العربي المشترك والتضامن بين الدول العربية.