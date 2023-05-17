مصطفى بكري: شقيقي جمع أبناءه في فترة مرضه وقالهم لازم تقفوا مع مصر وحدث تدافع شديد أثناء حملي للنعش وتعرضت للإصابة

حل الكاتب الصحفي الكبير والإعلامي مصطفى بكري ضيفا على الإعلامية "قصواء الخلالي"، في برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "CBC"، وتحدث عن شقيقه الراحل محمود بكري ووفاته والإصابة التي حلت به أثناء حمله لنعش شقيقه.

تدافع شديد أثناء حمل النعش



كشف الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تفاصيل جنازة شقيقه النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ، الذي وافته المنية منذ أيام، قائلا إنه أصر على حمل نعشه حتى القبر، وكان هناك تخوف عليه حيث كان ثقيلا، وكان هناك دفع وزحام كبير في الجنازة وفجأة وجد بعض الحجارة أمامه فالنعش ضغط عليه فأصيب في رأسه وسقطت بعض الدماء، لكن جرى التعامل مع الأمر سريعا.

وأضاف "بكري"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن هناك سيدة أصرت على الحضور للمقابر، علما بأنه ممنوع زيارة السيدات، حيث روت بأن شقيقه دبر لها مبلغ قدره 20 ألف جنيه لترميم منزلها في نجع حمادي.

ولفت أن شقيقه كان متفقا مع رجل أعمال كبير يرعى 750 أسرة، تحصل على 600 و700 جنيه شهريا منذ 3 سنوات، متابعا: "رجل الأعمال قالي إن محمود لم يتحدث ولا مرة عن نفسه، وكل قضيته الغلابة، وأنا سأستمر في دفع الأموال لهذه الأسر بهذا الشكل".

وأشار إلى أن الزخم في عزاء شقيقه تسبب في وقف ميدان التحرير وانتظار رئيس الوزراء لمدة 45 دقيقة، متابعا: "أنا وشقيقي محمود نقف ضد أي شخص مغاير للمؤسسات الوطنية".

روحان في جسد واحد

تقدم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة قنوات cbc على استضافته وتأبين أخيه النائب محمود بكري الذي وافته المنية منذ أيام، قائلا إنه يكن لهذه الشاشة كل التقدير والاحترام وهذا البرنامج المتميز في أدائه ومهنيته.

وأضاف "بكري"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbبكري: أنا وشقيقي كنا نفعل كل شيء لصالح قريتنا من باب الواجب والدين

ولفت أن أحد أفراد بلدته " المعنا " كان السيل قد جاء وهبط في مكان كبير فزج به أحد الشباب فسقط وكاد يموت، ولكن من أنقذه كان أخيه "محمود" في اللحظات الأخيرة.

وأشار إلى أنه شقيقه كان سنده ودرعه وظهره الحقيقي، كان إنسانا متفانيا لا يعرف ذاته في شيء، لكنه كان يضحي من أجل الآخرين.

كنا نفعل كل شيء لصالح قريتنا



حكى الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ذكرياته مع شقيقه الراحل النائب محمود بكري، عضو مجلس الشيوخ، الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، قائلا إن شقيقه كان رئيس أركان حملته الانتخابية منذ ترشحه للبرلمان في 1995.

وأضاف "بكري"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أنه تربى وكل أشقائه في منزل والده الرجل البسيط، لافتا أنه سجن مع شقيقه في سجن طرة معا وأضرب عن الطعام 16 يوما حينها.

ولفت أن شقيقه كان شخصا متفانيا منذ الصغر وبسيط ومبتسم دائما وكتوم ويتحمل في صمت ولا يشتكي أبدا وكان يخاف عليه كأنه والدته التي رحلت.

وأشار إلى أنه جمع المصريين حضروا عزاء والدته في 2014، وكانوا يفعلون كل شيء من باب الواجب والدين لصالح أبناء قريتهم في قنا.

وأوضح أنه لم يكن هناك بيت في البلد غائبا عن حضور جنازة الراحل محمود بكري، كذلك القرى والمحافظات المجاورة.

جميع الاتجاهات السياسية كانت حاضرة في العزاء



قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، إن كل الاتجاهات المدنية شاركت في عزاء شقيقه الكاتب الصحفي الراحل محمود بكري، موضحًا: "الحركة المدنية شاركت في عزاء أخي أيضا مثل خالد داود ويحي حسين عبدالهادي والكاتب الصحفي خالد البلشي".

وأضاف "بكري"، في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "هناك قاسم إنساني مشترك بيننا جميعا، أحرص على الذهاب إلى كل عزاء وتلبية كل دعوة، كما أن لدينا مبدأ التسامح مع البشر، لسنا عدائيين بالشراسة، بدليل، أن أحدا لم يستطع أن يكسب ضدنا قضية، باستثناء قضية حبست فيها مع شقيقي عام 2003، وكانت قضية سب وقذف".

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: "نحرص أنا وأخي على الألفاظ التي نتحدث بها، قد نختلف مع غيرنا سياسيا لكننا لا نتطاول، أحيانا نقول كلاما يعتبره البعض تطاولا، لكنها حقائق موجودة على أرض الواقع، فماذا تفعلين؟".

وأوضح، أن البعض يتصور أننا يجب أن نكون معارضين أو مؤيدين دائما، وهذا معناه أننا يجب أن نغلق عقلنا ولا نراجع أنفسنا، وهذا كلام لا يمكن أن يكون مقبولا.

لازم تقفوا مع مصر



قال الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، إنه حصل على أفضل نائب في مجلس النواب في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الفترة من 2005 حتى عام 2010، وكان ذلك وفقا لاستفتاء أجري في مجلس النواب، حيث لم يكن يتجاوز بأي حال من الأحوال.

وأضاف "بكري"، في حواره ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "أنا مع الرئيس السيسي وأدعمه، لأن التحديات التي تواجه البلد كثيرة ومتعددة ومحمود كان معي في نفس الوقت، محمود جاء بأولاده وهو في سرير المرض وقال لهم لازم تقفوا مع مصر".

وتابع الكاتب الصحفي والإعلامي: "شقيقي قال يا أولادي لو حصل لي حاجة اوعوا في يوم من الأيام حد يضحك عليكم أو يعبي دماغكم بكلام فاضي".

وشدد، على أن مصر كانت ستدخل النفق المظلم، لكن القائد العام للجيش المصري في هذا الوقت هو الذي أنقذها، وقد كان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، حيث وقف جيش وشرطة وقضاء مصر سدا منيعا أمام المؤامرات.