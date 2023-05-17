إيلون ماسك يصدر تعليمات بضرورة موافقته الشخصية على جميع التعيينات الجديدة في تسلا

أفادت تقارير أن رجل الأعمال ومالك شركة Tesla تسلا، إيلون ماسك أخبر المديرين التنفيذيين في الشركة بضرورة موافقته شخصيا على جميع التعيينات الجديدة في الشركة بما في ذلك الموظفين المؤقتين.

وأصدر إيلون ماسك تعليمات جديدة لمديري تسلا التنفيذيين عبر رسالة بريد إلكتروني أكد فيها أنه سيتعين على جميع الموظفين الجدد المرور من خلاله للحصول على الموافقة الشخصية.

وجاء البريد الإلكتروني قبل اجتماع المساهمين السنوي لشركة تسلا، وطلب ماسك بإرسال قائمة بطلبات التوظيف كل أسبوع، وحثهم في البريد الإلكتروني على "التفكير مليًا" قبل إرسال الطلبات، وفقا لوكالة رويترز.

وسجلت تسلا أدنى هامش إجمالي ربع سنوي لها في عامين في شهر أبريل الماضي، حيث خفضت الأسعار بقوة في الأسواق بما في ذلك أسواق الولايات المتحدة والصين لتحفيز الطلب ودرء المنافسة المتزايدة.

قال ماسك العام الماضي إن لديه "شعور سيء للغاية" بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي ونتيجة لذلك خطط لخفض 10% من الوظائف في الشركة، لكنه أوضح لاحقًا أن الوظائف التي ستُلغى كانت وظائف مدفوعة الأجر وأن الشركة ستستمر في توظيف عمال بالساعة لأنها تكثف الإنتاج في مصنعين جديدين في تكساس وألمانيا.

وكانت تسلا قد عينت حوالي 29 ألف موظف ، أو ما يقرب من 30 % وذلك في العام الماضي 2022 ، زيادة عن العام السابق ، وفقًا لسجلات الشركة.