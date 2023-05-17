فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ضم مصطفى محمد لنادي سعودي

شارك المهندس فرج عامر تغريدة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب فرج عامر:"نادي الشباب السعودي يسعى بقوة لضم مصطفى محمد لاعب نادي جالطة سراي التركي بعد انتهاء اعارته مع نادي نانت الفرنسي".

ويذكر أنه قد تعادل سموحة وفيوتشر بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد الإسكندرية، ضمن فعاليات الجولة الـ28 للدورى.

وكتب فرج عامر، رئيس نادي سموحة عبر فيسبوك: "لم تشهد ملاعب كرة القدم في تاريخها الطويل حكما كما شهدت مباراة سموحة و فيوتشر ،قواعد جديدة للتحكيم و سلمنا امرنا لله".

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة للنقطة الحادي والثلاثون في المركز الـ10، وجاء فيوتشر في المركز الثاني برصيد 51.