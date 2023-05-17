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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

أصوات مرعبة.. هذه علامات وجود الجن في البيت/ فيديو جراف

الجن
الجن

علامات وجود الجن في البيت .. لاشك أن عالم الجن والشياطين يعد من الخفايا المخيفة، ورغم ذلك يثير فضول الكثيرين فينبشون أسرار هذا العالم سواء بقصد الاستغلال أو حتى من باب الحيطة والتجنب.

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

 

 لذا نجدهم يهتمون بمعرفة علامات وجود الجن في البيت مع اختلاف أسبابهم من الحذر أو الخوف أو حتى تعليق أخطائهم ومشاكلهم على شماعة الجن ، ومن هنا تنبع أهمية معرفة علامات وجود الجن في البيت وكيفية التخلص منهم وطردهم من المنزل.

 

علامات وجود الجن في البيت


قال الشيخ أحمد وسام ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله سبحانه وتعالى وصف حال الجن فى القرآن الكريم وقال تعالى: { إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ.

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