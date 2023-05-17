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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يسبب الوفاة المبكرة.. كل مالاتعرفه عن القاتل الصامت واعراضه

صدى البلد

 يمكن أن يؤدي الكثير من التوتر إلى ارتفاع ضغط الدم ، ولكن ليس بالضرورة. 

يعد ارتفاع ضغط الدم مشكلة شائعة بين الناس في وقتنا الحاضر.

 

 ومعظم الوقت لا يدركه الناس حتى. إذا تركت دون علاج ، فقد تصبح مميتة.

 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) الحقائق الأساسية حول ارتفاع ضغط الدم ، فهو سبب رئيسي للوفاة المبكرة في جميع أنحاء العالم. يُقدَّر أن 1.28 مليار بالغ تتراوح أعمارهم بين 30 و 79 عامًا في جميع أنحاء العالم يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، ويعيش معظمهم (ثلثاهم) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. علاوة على ذلك ، ذكرت صحيفة الحقائق الخاصة بها أن ما يقدر بنحو 46٪ من البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون أنهم مصابون بهذه الحالة.

تؤثر BP على الصحة الجسدية والعقلية. ويسمى أيضًا "القاتل الصامت". 


يُعرَّف ارتفاع ضغط الدم بأنه مستوى أعلى من 130/80 ملم زئبق أو 140/90 ملم زئبق وفقًا لإرشادات مختلفة. كما هو الحال في معظم الأوقات ، لا توجد علامات ملحوظة لارتفاع ضغط الدم ، ويسمى أيضًا "القاتل الصامت".

أعراض تؤكد اصابتك بمرض القاتل الصامت
 

الصداع: في بعض الأحيان يمكن أن يكون سببها قلة النوم. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من صداع نابض في كثير من الأحيان ، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم
نزيف الأنف: إذا كان نزيف أنفك ليس بسبب التهاب الجيوب الأنفية ، فقد يكون ذلك علامة على ارتفاع ضغط الدم لديك وتحتاج إلى فحص المستويات.
ضيق التنفس: صعوبة في التنفس وضيق في التنفس هو أيضا مؤشر على ارتفاع ضغط الدم
عدم انتظام ضربات القلب: يمكن أن يحدث عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب في مرضى ارتفاع ضغط الدم. يحدث هذا بسبب الضغط غير المنضبط الذي يمارس عنده الدم قوة ضد جدران الشرايين
ألم في الصدر: بسبب ضيق التنفس لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم ، في الحالات القصوى ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ألم في الصدر
 

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