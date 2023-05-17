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رياضة

الشباب والرياضة تنظم لقاءً طلابيا بعنوان «القضايا المجتمعية المعاصرة» بجامعة الأهرام الكندية

صدى البلد

نظمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب- الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لقاءً طلابيا بجامعة الأهرام الكندية، بعنوان "القضايا المجتمعية المعاصرة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالقضايا المعاصرة وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الأفكار الهدامة.

يأتي ذلك استمرارا في تقديم برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية تحت شعار "أسرة مستقرة = مجتمع آمن" في موسمه الثالث على التوالي بالجامعات والمعاهد العليا.

وحاضر في اللقاء كلٍ من فضيلة الشيخ إبراهيم جاد الكريم، وفضيلة الشيخ أحمد عادل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور، منها "الانتماء وتعزيز الهوية، وقيمة الحياة في الإسلام، والحرية الشخصية وحرية التعبير، ولماذا خلقنا الله، وضوابط استخدام السوشيال ميديا، وقيمة الوقت، وآليات فهم النص الديني".

هذا وسوف يتم عقد ندوة مماثلة بجامعة الإسكندرية خلال الشهر الحالي، حيث تأتي هذه اللقاءات في إطار توسع وزارة الشباب والرياضة في تقديم خدماتها والوصول إلى أكبر قدر من الشباب المستفيدين.

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