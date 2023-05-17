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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث| تفاصيل مقتل مهندس علي يد سائق لودر.. والإعدام لقاتل خطيب بنها..وقرار المحكمة في سب مرتضى للخطيب

صدى البلد

نشر قسم الحوادث بموقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة من بينها.. 

التفاصيل الكاملة لمقتل مهندس على يد سائق لودر 

واقعة مأساوية شهدتها منطقة القاهرة الجديدة، حيث سطر سائق لودر النهاية الحزينة في حياة مهندس داخل موقع بناء تحت الإنشاء بمنطقة القاهرة الجديدة، وذلك بعد قتله بالجرافة.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة مقتل مهندس بجرافة لودر في القاهرة الجديدة.

https://www.elbalad.news/5770864

 

الإعدام لقاتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر

 

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة التاسعة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين سامح عبد الغنى ومحمد حسن خطاب، ووكيل النيابة مصطفى عبد المنعم، وأمين سر كمال جاويش، بالإعدام شنقا لمتهم، اشترك مع 2 آخرين صدر بحقهم حكم بالإعدام، فى قتل إمام وخطيب مسجد بشبين القناطر والشروع في قتل نجله، بعد رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعى في إعدامه.

https://www.elbalad.news/5770865

تأجيل محاكمة مرتضي منصور في سب الخطيب 

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسبّ وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، وعضو المجلس محمد سراج الدين، والمستشار القانوني للأهلي المحامي محمد عثمان، وأحمد شوبير لـ 14 يونيو للاطلاع.

https://www.elbalad.news/5770833

شاب يبتز خطيبته بصور ومقاطع فيديو خاصة 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول بنها) بقيام خطيبها السابق (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة أسيوط) بوضع صور ومقاطع فيديو خاصة بها على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقصد التشهير بسمعتها، وإرساله رسائل صوتية تضمنت سب وقذف وتهديد لها على حسابها الشخصى.

https://www.elbalad.news/5771001

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