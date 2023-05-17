أول تقييم لتجربة المطور الصناعى فى ندوة لـ"المصرى للدراسات الاقتصادية" غدا

يعقد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، غدا الخميس، ندوة لمناقشة الدراسة التى أعدها المركز عن المطور الصناعى بعنوان: "تقييم تجربة المطور الصناعى فى مصر وإمكانات وفاعلية التوسع فيه مستقبلا"، وذلك بمقر المركز اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا، بحضور ممثلين عن الجانب الحكومى، والمطورين من القطاع الخاص.

وتعد هذه الدراسة هى أول تقييم لتجربة المطور الصناعى فى مصر، والتى بدأت منذ عام 2007، فى حين أن البعض يهاجم منظومة المطور الصناعى والبعض الآخر يؤيدها، وذلك بدون أى دلائل علمية وتقييم حقيقي سواء للطرف المؤيد أو المعارض للتجربة.

وتسعى مصر لجذب الاستثمارات خلال المرحلة الراهنة فى ظل منافسة عالمية شرسة على الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يتطلب بذل كافة الجهود الداعمة لتهيئة بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة النشاط الصناعى على الإنتاج والتصدير.