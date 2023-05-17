التنظيم والإدارة يشارك في الاجتماع الوزاري للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

استضافت القاهرة اجتماعات لجنة الخبراء والمجلس التنفيذي على المستوى الوزاري للدورة العادية رقم (115) للمنظمة العربية للتنمية الإدارية.

وترأس وفد مصر الدكتور صالح الشيخ، بحضور وفود من المملكة العربية السعودية، والمغرب، وسلطنة عمان، والسودان، والإمارات العربية المتحدة، والذي عقد بمقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة.

وخلال الاجتماعات، أعلن الدكتور صالح الشيخ الذي تم انتخابه في الدورة السابقة نائبا لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، دعم مصر لأنشطة المنظمة.

وأكد أهمية الإصلاح الإداري في إطار استراتيجيات الدول العربية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية المتنوعة وتبادل الخبرات مع عدد من الدول العربية الشقيقة.

وأعرب عن حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على مواصلة تعزيز دور المنظمة، وكذلك التعاون مع الدول العربية الشقيقة.

وتناول الاجتماع عدة موضوعات منها، متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس التنفيذي في دورة انعقاده العادية (114)، وعرض تقرير إنجازات المنظمة لعام 2022، إلى جانب عرض الحسابات الختامية والمركز النقدي والقوائم المالية للمنظمة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير المراقب الداخلي للعام 2022.

وسبق اجتماع المجلس التنفيذي على المستوى الوزاري اجتماع لجنة الخبراء للتحضير لاجتماع المجلس التنفيذي، حيث ناقش الخبراء جدول أعمال المجلس التنفيذي وتقرير هيئة الرقابة المالية والإدارية عن أعمال المنظمة لعام 2022، ورد الإدارة العامة للمنظمة على التقرير.

جدير بالذكر أن المجلس التنفيذى للمنظمة يتألف من 7 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس فى دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع فى دورة استثنائية.

بينما تعد الجمعية العمومية أعلى سلطة في المنظمة، وتتكون من ممثلي الدول العربية الأعضاء (وزراء الخدمة المدنية ومن في حكمهم)، وتجتمع مرة واحدة كل عامين، ما لم يكن هناك حاجة لاجتماع استثنائي لمناقشة موضوع محدد يستدعي الدعوة لهذا الاجتماع.