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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير امتصاص زيت.. أفضل طريقة لعمل باذنجان مقلي

الباذنجان المقلي
الباذنجان المقلي

الباذنجان من الاطعمة المحببة للكثير من الكبار والصغار ، وله طرق كثيرة لطهيه ولكن اغلبها تعتمد علي قليه في الزيت اولا ثم طهيه بأي طريقة ، ولكن من اهم عيوب الباذنجان هو امتصاصه لكميات كبيرة من الزيت اثناء قليه ، ولان اسعار الزيوت ارتفعت بشكل كبير ، ولان امتصاصها لزيوت كثيرة تجعلها وجبة غير صحية لانها تكون مشبعة بنسبة كبيرة من الكولسترول الموجود في الزيت .

نقدم لكي افضل طريقة لقلي الباذنجان دون ان تمتص زيوت كثيرة.

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طريقة  الباذنجان المقلي دون امتصاص زيوت كثيرة

⁃ قطّعي الباذنجان إلى حلقاتٍ، وقومي برش كميّة قليلة من الملح على جانبيّ الباذنجان

⁃ ضعي الباذنجان في مصفاةٍ بلاستيكيّةٍ، واتركيها لمدّة ٣٠  دقيقة أو أكثر لكي تخرج كل السّوائل من الباذنجان

⁃ قطّعي الباذنجان حسب الرّغبة، وضعيه في مصفاة، ثمّ ضعيه في الشّرفة أو مكانٍ مرتفع لتجفيف ومنعه من امتصاص الزّيت.

⁃ بعد تقشير الباذنجان وتقطيعه إلى قطع، تغطى بقليل من بياض البيض في هذه الحالة ، يشكل بياض البيض حاجزًا يمنع الزيت من اختراق الخضار

⁃ ضعيه في الزيت الساخن وتأكّدي  ان الزّيت المحضّر للقلي ساخناً، وليس بارداً قبل إضافة الباذنجان إليه

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