من غير امتصاص زيت.. أفضل طريقة لعمل باذنجان مقلي

الباذنجان من الاطعمة المحببة للكثير من الكبار والصغار ، وله طرق كثيرة لطهيه ولكن اغلبها تعتمد علي قليه في الزيت اولا ثم طهيه بأي طريقة ، ولكن من اهم عيوب الباذنجان هو امتصاصه لكميات كبيرة من الزيت اثناء قليه ، ولان اسعار الزيوت ارتفعت بشكل كبير ، ولان امتصاصها لزيوت كثيرة تجعلها وجبة غير صحية لانها تكون مشبعة بنسبة كبيرة من الكولسترول الموجود في الزيت .

نقدم لكي افضل طريقة لقلي الباذنجان دون ان تمتص زيوت كثيرة.

طريقة الباذنجان المقلي دون امتصاص زيوت كثيرة

⁃ قطّعي الباذنجان إلى حلقاتٍ، وقومي برش كميّة قليلة من الملح على جانبيّ الباذنجان

⁃ ضعي الباذنجان في مصفاةٍ بلاستيكيّةٍ، واتركيها لمدّة ٣٠ دقيقة أو أكثر لكي تخرج كل السّوائل من الباذنجان

⁃ قطّعي الباذنجان حسب الرّغبة، وضعيه في مصفاة، ثمّ ضعيه في الشّرفة أو مكانٍ مرتفع لتجفيف ومنعه من امتصاص الزّيت.

⁃ بعد تقشير الباذنجان وتقطيعه إلى قطع، تغطى بقليل من بياض البيض في هذه الحالة ، يشكل بياض البيض حاجزًا يمنع الزيت من اختراق الخضار

⁃ ضعيه في الزيت الساخن وتأكّدي ان الزّيت المحضّر للقلي ساخناً، وليس بارداً قبل إضافة الباذنجان إليه