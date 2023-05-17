مرض شهير يهدّد عضلة القلب .. تعرف عليه

انتشرت خلال الفترة الأخيرة الإصابة بالنوبات القلبية المفاجئة وأصبحت خطرًا يهدّد حياة الإنسان.. النوبة قلبية تحدث عندما يُعاق تدفق الدم إلى القلب، وغالبًا ما يكون من خلال تراكم الدهون والكوليسترول وغيرها من المواد التي تشكل خطر في الشرايين المغذية للقلب (الشرايين التاجية) ، كما أن إعاقة تدفق الدم يمكن أن يضر أو ​​يدمر جزءًا من عضلة القلب نستعرض أهم أسباب النوبة القلبية وأعرضها وفقاً لموقع "webmd"



يختلف توقف القلب المفاجئ عن النوبة القلبية، فالنوبة القلبية تحدث عند توقف تدفق الدم إلى أحد أجزاء القلب، أما توقف القلب المفاجئ فلا يحدث بسبب الانسداد.. لكن قد تسبب النوبة القلبية تغيرًا في النشاط الكهربي للقلب، ما يؤدي بدوره إلى توقف القلب المفاجئ.

علامات النوبة القلبية

ألم ينتشر إلى الكتف، أو الذراع، أو الظهر، أو حتى إلى الأسنان والفكّ.

أوجاع في الصدر لفترات آخذة في الازدياد.

ألم متواصل في الجزء العلوي من البطن.

ضيق النّفـَس.

التعرّق.

الشعور بالموت الوشيك.

الغثيان والقيء.

آلام في الصدر وعادة ما تكون في منتصف الصدر، بما في ذلك:

الثقل ، أو الضيق، أو الضغط، أو الألم، أو الحرقة ،

ويمكن أن يستمر الألم لعدة دقائق، أو يزول أو يعود مرات متكررة .

آلام في الجذع / الجزء العلوي من الجسم، بما في ذلك الذراعين والكتف الأيسر والظهر والرقبة والفك أو المعدة.

شعور بالامتلاء أو عسر الهضم أو الاختناق.

خفة الرأس، والدوخة، والشعور بالإغماء

التعب غير المعروف السبب ، والضعف، والضعف الشديد (مثل عدم إمكانية القيام بمهام سهلة) أو القلق الشديد المترتب عن الأعراض.

التسارع أو البطء في ضربات القلب وعدم انتظام ضربات القلب .

أسباب النوبة القلبية:

هي انسداد في واحد أو أكثر من الشرايين التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين، هذه الشرايين تسمى الشرايين التاجية وهي تحيط بالقلب مثل التاج،

يحدث انسداد الشرايين نتيجة تجلط الدم، إذا كانت الجلطة كبيرة نسبيًا فقد تسدّ مجرى الدم في الشريان، والحالة التي تكون فيها الشرايين التاجية مضيّقة نتيجة لتصلب الشرايين تسمى بمرض التصلب الشرياني، ويُعد مرض تصلب الشرايين من أهم أسباب النوبة القلبية

عوامل الخطر

تزداد عند الرجال بعمر 45 سنة أو أكثر والنساء 55 سنة أو أكثر

التبغ

ضغط الدم المرتفع

ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أو الدهون الثلاثية

مرض السكري

التاريخ العائلي من النوبات القلبية

قلة النشاط البدني

السمنة

الضغط العصبي

استخدام العقاقير بشكل غير قانوني

تاريخ انسمام الحمل

تاريخ من حالة المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة