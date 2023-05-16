تحذير عاجل.. عادة تفعلها كل صباح تصيبك بـ سرطان الرئة

عادة يفعلها كثير من المواطنين عند استيقاظهم من النوم حيث يتناولون كوب القهوة مع تدخين سيجارة على الريق قبل تناول وجبة الإفطار ، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان تبدأ بمشاكل فى المعدة وتنتهي بأمراض في القلب والسرطانات وقد تتسبب في النهاية بازمة قلبية.

ونوضح فى هذا التقرير أهم مخاطر واضرار هذه العادة على الجسم وفقا لموقع "medical new today".

تؤكد الدراسات، أن الاشخاص الذين يدخنون مباشرة بعد استيقاظهم من النوم سواء غادروا السرير او لم يغادروه، هم اكثر عرضة للاصابة بسرطان الرئة بنسبة 1.79% من الاشخاص الذين يدخنون السيجارة الاولى بعد تناول وجبة الفطور.

أهم مخاطر التدخين على الريق مع تناول القهوة :

⁃ التدخين مبكرا قبل تناول الإفطار مع القهوة يؤدي إلى الضرر بالرئة

⁃ تكرارها يجعل المدخن أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم

⁃ قد يسبب تضخم عضلة القلب وضعف الجهاز المناعى

⁃ يجعل الجسم عرضة للاصابة بكافة الأمراض المزمنة

- الشعور بتقلصات المعدة والمغص والآلام المعوية، بالإضافة إلى الإمساك المؤدى إلى زيادة التعرض للإصابة بالبواسير.

⁃ إعاقة عملية التنفس وعدم استنشاق الهواء السليم المفيد للصدر والجهاز التنفسى.

⁃ الصداع الليلى المزعج، حيث ان تدخين سيجارة على الريق يؤدي لالم الرأس طوال الليل.

⁃ تدخين سيجارة على الريق يمكن ان يتسبب بارتجاع المرىء تدريجيا لامتصاص المعدة لدخان السجائر في بداية اليوم.

وحذرت وزارة الصحة والسكان، المواطنين من تناول السجائر مع القهوة في الصباح بشكل يومي، وقالت : «هذه عادة سيئة للغاية وقد تصل إلى الإصابة بالأزمة القلبية لبعض الأشخاص، حيث إن التدخين مبكرا قبل تناول الإفطار مع القهوة يؤدي إلى الضرر بالرئة ويجعل المدخن أكثر عرضة للإصابة بعدد من الأمراض وتشمل ارتفاع ضغط الدم، وتضخم عضلات القلب وضعف الجهاز المناعي ومن ثم الإصابة بكافة الأمراض المزمنة المختلفة».