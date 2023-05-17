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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ المنيا: دراسة عاجلة لإدراج بعض الطرق بخطة الرصف

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا خلال الجوله

أجرى الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا جولة تفقدية بعدد من قري مركز المنيا لمتابعة الخدمات العامة والمشروعات التنموية، ضمن جولات نائب المحافظ الميدانية لمتابعة سير العمل بالقري والمراكز وحل كافة المشكلات والمعوقات.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة النائب علي بدوي عضو مجلس النواب عبد الظاهر محمد نائب رئيس مدينة المنيا وعدد من الجهات المعنية.

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وخلال الجولة وجه نائب المحافظ بدراسة طرح طريق صفط الخمار المؤدي لطريق الخريجين والمتبقي به 6 كيلو متر لإدراجهم لاستكمال أعمال الرصف كما كلف الوحدة المحلية بتمهيد ورفع كفاءة الطريق المؤدي للقرية، والتنسيق مع مديرية الري لرفع المخلفات بمحيط الترع عقب إنهاء أعمال تبطينها ضمن المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.


كما تفقد نائب المحافظ طريق طوه - تله حيث وجه الوحدة المحلية بإعداد دراسة عاجلة بالتنسيق مع رؤساء شركات المرافق والتي تضم كل من (كهرباء-مياه-غاز) لسرعة إدراج الطريق للبدء في أعمال الرصف. 

كما تابع أعمال رفع القمامة والمخلفات على جانبي الطريق بقرية طوه، موجها بالاستمرار في الاعمال، كما شملت الجولة، تفقد الطريق المقترح والبديل لطريق تله الداخلي للقضاء على الازدحام.

والتقى نائب المحافظ، خلال جولته بعدد من المواطنين في قرية طوه واستجاب لطلباتهم باستبدال عمودي إنارة متهالكين بآخرين حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين، كما استجاب نائب المحافظ خلال جولته لعدد من الحالات الإنسانية والمرضية العاجلة ووجه التضامن الاجتماعي بدراسة إدراجها ضمن "تكافل وكرامة".
 

المشروعات التنموية خطة الرصف رفع القمامة لمشروعات التنموية

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