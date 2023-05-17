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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء مركز لتنمية وتطوير الأداء الحكومي وقياس الرأي العام في المنيا

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

عقد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا اجتماعا مع عدد من المديرين والعاملين بالإدارات المختلفة من حملة الدرجات العلمية "الماجستير والدكتوراه"، من العاملين بديوان عام المحافظة.

أكد أبو زيد، خلال اللقاء على أهمية الاستفادة من الكوادر العلمية من العاملين بالديوان العام من حملة الدرجات العلمية " ماجستير ودكتوراه"، وتوظيف تلك الخبرات للمشاركة في تنمية وتطوير الأداء الحكومي بالمحافظة.

وشدد على ضرورة الدفع بقيادات شابة قادرة على العمل والعطاء والاستفادة منهم في تقلد المناصب القيادية للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين، والاستفادة من تلك الطاقات لتحسين مستوى العاملين بالجهاز الإداري.

 

 

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وأعلن نائب المحافظ خلال اللقاء البدء في إجراءات إنشاء" مركز الدراسات الفكرية " ليكون الأول من نوعه على مستوي الجمهورية والذي يتم تدشينه داخل ديوان عام المحافظة ويضم في عضويته حملة الماجستير والدكتوراه وأصحاب الخبرات والكفاءة من المؤهلات العليا المختلفة، وذلك لوضع الحلول والمقترحات لكافة المشاكل والعقبات التي تواجه المحافظة في بعض القطاعات وتحقيق التنمية والريادة على كافة المستويات والقطاعات التنموية بالمحافظة، وذلك لما يمتلكونه من خبرات علمية وعملية لخدمة وتطوير العمل المحلي. 

كما يهتم المركز بقياس الرأي العام أو استطلاعه أو استفتائه، للوقوف على اتجاهات الرأي العام إزاء موضوع أو قضية ما يدور حولها الجدل والنقاش وذات صلة بمصالح المواطنين ، وذلك للمساعدة في صناعة واتخاذ القرارات اللازمة .

وأضاف نائب محافظ المنيا، أن سياسة الإصلاح الإداري التي تنتهجها محافظة المنيا تأتي تماشياً مع سياسة الدولة وتنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاستفادة من حملة الدرجات العلمية وأصحاب الطاقات الشبابية الفعالة في المناصب القيادية وفتح الطريق أمامها للابتكار والإبداع والنهوض بمنظومة العمل والارتقاء بالوطن والمواطن وانطلاقا من أهمية الاستثمار في العنصر البشري .

استمع نائب المحافظ للحضور حول آرائهم ومقترحاتهم لتطوير العمل ورفع مستوى الآداء للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث من المزمع أن يضم المركز العديد من أصحاب الخبرات الأكاديمية والمهنية في مختلف المناحي، ليكونوا عونا للخبراء والمتخصصين في وضع الرؤى والخطط التنموية، ووضع الإستراتيجيات، وكذلك الحلول والبدائل للمشكلات والمعوقات، بالإضافة إلي بناء وخلق صف ثاني وثالث من القيادات.

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