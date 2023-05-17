الوزراء: رخصة تشغيل المصانع ستصبح سارية لمدة 5 سنوات وإعفاءات جمركية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة سيحظى بإعفاءات من الرسوم الجمركية لصناعات محددة.



وأضاف مصطفى مدبولي، في كلمة له في مؤتمر صحفي له، مذاع عبر مراسل اكسترا نيوز ، مساء اليوم الأربعاء ، أن رخصة تشغيل المصانع ستصبح سارية لمدة خمس سنوات، لافتًا إلى أن حوافز استثنائية لمشروعات الهيدروجين.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أننا أطلقنا صندوقاً للاستثمار في الذهب ويتم تفعيلة، وسيتم التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة، لافتًا إلى أنه تم تشجيع الصناعات القائمة على استخدام الغاز الطبيعي.

وفي السياق نفسه أشار إلى أن الموافقات على إنشاء الشركات ستكون خلال 10 أيام عمل فقط، مستدركًا أنه سنعمل على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس الشركات.





