سكان شارع منطقة منطي بشبرا الخيمة يطالبون بإعادة رصف الطرق

يشكو سكان منطقة منطي بشبرا الخيمة ، التابعة لمحافظة القليوبية ، من تهالك الرصف بشوارع المنطقة، حيث يعيشون في معاناة؛ بسبب هذا الأمر، وعدم رصف الطريق؛ مما يعرض حياة المارة للخطر.

ويقول السيدة ايه صالح ، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد": "نعانى نحن سكان منطقة منطي بشبرا الخيمة ، التابعة لمحافظة القليوبية ، أشد المعاناة، من تهالك الرصف في الشوارع، وعدم صلاحيته للسير عليه، وهو ما يؤدي إلى كثير من الحوادث، خاصة لقائدي المركبات، كما يؤدي إلى تدمير السيارات".

وأضافت: "على الرغم من معاناة الأهالي ، إلا أن المنطقة خارج حسابات المسئولين ورئيس المدينة على الرغم من تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى أو مراعاة لمعاناة للأهالي".

وطالبات ، نيابة عن الأهالي، برصف شوارع المنطقة أو الوصول إلى حل في هذا الشأن، بعدما استعانوا بكل المسئولين، ولم تتم الاستجابة حتى الآن، لافتًا إلى أن المعاناة تزداد في فصل الشتاء؛ بسبب تدهور البنية التحتية نتيجة مياه الأمطار التي تغرق الشارع، ما يؤدى إلى عدم المقدرة على السير فيه حتى على الأقدام.

وناشد القارئ، المسئولين بمحافظة القليوبية ، والجهات المختصة، ضرورة التدخل، وتحديد ميزانية لرصف الشارع؛ لتسهيل حركة الأهالي.

ويمكن التواصل مع القارئه، من خلال هذا الرقم

01120230761



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