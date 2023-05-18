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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قبل انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية..تعليمات هامة للطلاب وأولياء الأمور بالجيزة|تعرف عليها

امتحانات
امتحانات

ينطلق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يوم السبت القادم 20 مايو 2023، لإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (عام - لغات) للفصل الدراسى الثانى "آخر العام" للعام الدراسى 2022/2023، والتى تستغرق 6 أيام من السبت 20 مايو حتى الخميس 25 مايو 2023.

وبلغ إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة (194897) طالبا وطالبة، مقسمين على (685) لجنة، وبلغ إجمالى طلاب الدمج 2482 طالبا وطالبة. 

وشددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على الطلاب وأولياء الأمور بعدم اصطحاب الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقا حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية وإلغاء امتحانه، وتقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

وكذلك اتخاذِ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات، من التطهير الدوري وتحقيقِ التباعد بين الطلاب وارتداء الكمامات، مع ضرورة التواجد المستمِر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، والاهتمام بالنظافة اليومية للفناء ودورات المياه.

ويؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو، فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

بينما يوم الاثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية.

وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

وأصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، تعليماته ببذل أقصى جهد فى امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وما يلي: 

- تفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، ومواجهة أي مشكلات ووضع حلول فورية لها، وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعا.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة والأجوبة، وسرعة تسليم أوراق الإجابة فور انتهاء الامتحان إلى لجان النظام والمراقبة.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره لتسهيل مهمتهم. 

- تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة.

كما تم التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

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