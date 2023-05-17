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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ مطروح : توجيه رئاسي بوضع سيوة على خريطة السياحة العلاجية

اللواء خالد شعيب،
اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه  بضرورة وضع  سيوة على خريطة السياحة العلاجية لما تمتلكه من مقومات مهمة، تجعلها مقصدا للسياحة العالمية.

وقال خالد شعيب، خلال تصريحات لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن سيوة أيضا يمكن أن تكون سياحة دينية وسياحة مؤامرات وغيرها.

معظم محافظات مصر بالكامل.

وتابع محافظ مطروح، أن الرئيس السيسي يهتم بالسياحة العلاجية، لأن لها عائدًا اقتصاديًا مهمًا، مؤكدا أن مصر بها مقومات سياحية في معظم محافظات مصر بالكامل.
 

محافظ مرسي مطروح الرئيس عبد الفتاح السيسي ع واحة سيوة السياحة العلاجية سياحة دينية

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