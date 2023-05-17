محافظ مطروح : توجيه رئاسي بوضع سيوة على خريطة السياحة العلاجية

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بضرورة وضع سيوة على خريطة السياحة العلاجية لما تمتلكه من مقومات مهمة، تجعلها مقصدا للسياحة العالمية.

وقال خالد شعيب، خلال تصريحات لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن سيوة أيضا يمكن أن تكون سياحة دينية وسياحة مؤامرات وغيرها.

معظم محافظات مصر بالكامل.

وتابع محافظ مطروح، أن الرئيس السيسي يهتم بالسياحة العلاجية، لأن لها عائدًا اقتصاديًا مهمًا، مؤكدا أن مصر بها مقومات سياحية في معظم محافظات مصر بالكامل.

