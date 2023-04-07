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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتفقد أعمال تطوير ورصف عدد من الشوارع

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الجولة

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عدد من المناطق بمدينة مرسى مطروح يرافقه العميد عمرو عبد المجيد رئيس المدينة ووكلاء الوزارات رؤساء ومديري القطاعات والأجهزة التنفيذية المعنية.

محافظ مطروح يفتتح تجديد مسجد بلال بتكلفة 6 ملايين جنيه بالجهود الذاتية


وتفقد محافظ مطروح أعمال رفع كفاءة شارع العمدة فرج بالكيلو ٣لمتابعة تنفيذ الأعمال ومراجعة البنية التحتية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لإزالة كافة المعوقات بشبكة مياه وصرف صحي ونقل أعمدة كهرباء قبل الرصف.
كما استمع لآراء ومقترحات أهالي المنطقة، وموجها بأهمية تضافر جهود الأهالي لمنع سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحي حرصا على سلامة المواطنين.

كما تفقد محافظ مطروح مدخل المدينة موجها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة ردم أعمال مد الشبكة عبر الطريق وإعادة الشيء لأصله لتيسير حركة السير والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

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