تهديد خطير.. تحذير عاجل من الخزانة الأمريكية بشأن أزمة التخلف عن السداد

قال نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أديمو، اليوم الأربعاء، إن عدم قدرة الكونجرس الأمريكي على السماح للولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها من خلال زيادة سقف الديون هو أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي منذ الوباء العالمي.

وأضاف أديمو في قمة الأعمال الوطنية لغرفة التجارة وريادة الأعمال الأمريكية في آسيا / جزر المحيط الهادئ لعام 2023، أن “التهديد الأكبر للتقدم الذي أحرزه الاقتصاد الأمريكي منذ الوباء هو فشل الكونجرس في اتخاذ إجراءات للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة".

وحذر أديمو من أن الفشل في رفع حد الديون سيؤدي بالبلاد إلى الركود.

وأضاف أن ذلك سيضر أيضا بالشركات الصغيرة ويبدأ موجة من إغلاق الشركات.

وقال أديمو: "يجب على الكونجرس اتخاذ إجراءات لرفع حد الديون والقيام بما هو مطلوب لحماية العائلات والشركات الصغيرة، كما فعل ما يقرب من 80 مرة من قبل. إنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على التقدم الاقتصادي الذي حققناه".

والأسبوع الماضي، حذر مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي من أن البلاد تواجه "خطرا كبيرا" بالتخلف عن السداد خلال الأسبوعين الأولين من يونيو إذا فشل المشرعون في رفع سقف الديون.