بابافاسيليو : فوز البنك الأهلي على الإسماعيلي اليوم كان نتيجة وأداء

أعرب بابافاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي عن سعادته عقب الفوز علي فريق الإسماعيلي بثنائية ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين ،والتى أقيمت علي إستاد القاهرة الدولي .

وأوضح “ بابافاسيليو“ أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام فريق كبير بحجم الإسماعيلي ،وأن الفوز اليوم كان نتيجة وأداء رائعا.

وأكد أن شخصية لاعبي البنك الأهلي ظهرت بقوة خاصة في هذه الفترة من عمر مسابقة الدوري .

وأشار “ بابافاسيليو“ إلى أنه طالب لاعبي الفريق بين شوطي المباراة بإضافة هدف آخر من أجل تأمين الانتصار والثلاث نقاط وكان في الإمكان إضافة أهداف أخرى.

واختتم حديثه بأنه سعيد بالتعاون الرائع بين منظومة الفريق ، وأن مشوار الدوري مازال صعبا للغاية وسنبدأ في التحضير لمواجهة أسوان القادمة .