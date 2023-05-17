دفنت ورجعت المسرح.. محمد رضوان يحكي موقفًا مؤثرًا يوم وفاة والده |فيديو

تحدث الفنان محمد رضوان، عن موقف مؤثر يوم وفاة والده وكان وقتها يقدم عملًا مسرحيًا على مسرح السلام، وذهب لدفن والده في طنطا، وعاد بعدها للمسرح، ليقدم دوره.

مؤكداً أنه قدم المسرحية لوالده وكأنه يشاهده، لأن والده قدم بعض الأدوار الفنية بعضها كان مع الزعيم عادل إمام، وهو من حببه في التمثيل.

محمد رضوان: المسرح يسرق الوقت

وأضاف "محمد رضوان " خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه قدم العديد من الأعمال المسرحية، إلا أن جمهور المسرح يتراجع، كما أن العروض لا يتم تصويرها.، مضيفاً أن المسرح يسرق الوقت.

وتابع محمد رضوان عن الفنان ماجد الكدواني،أنه كان زميله في معهد فنون مسرحية، عام 1990 ونشأت من هنا علاقة قوية بينهما، مشيرًا إلى أنه التقى مع "الكدواني"، بعد سنوات في مسلسل "موضوع عائلي"، بشخصية "رمضان حريقة"، مؤكدًا أنها ليست كشخصيته الحقيقية نهائيًا وأنه كان يخجل من الجلوس بالملابس الداخلية وقت التصوير.