بحضور مليوني زائر.. بدء مولد السيدة العذراء بسمالوط شمال المنيا.. صور

أعلنت مطرانية الأقباط الأرثوذكس بسمالوط شمال المنيا بدء المولد السنوي للسيدة مريم العذراء في دير جبل الطير بشرق النيل حيث تبدأ الاحتفالات اليوم الخميس وتستمر لمدة أسبوع ويتوافد علي الكنيسة نحو مليوني زائر خلال تلك الفترة.

وقال القس ثاوفيلس راعي الكنيسة إن كنيسة السيدة العذراء هي أقدم كنيسة أثرية تقع على ربوة مرتفعة بشرق النيل في مركز سمالوط بمحافظة المنيا حيث يوجد داخلها المغارة التي اختبأ فيها المسيح طفلاً وأمه السيدة مريم البتول، هربا من الرومان، وتعد شاهدة على رحلة العائلة المقدسة إلى مصر.



وأضاف أنه في عام 328 ميلادية زارت الملكة هيلانة أم الملك قسطنطين الأول منطقة جبل الطير بسمالوط وعندما علمت من الأهالي أن العائلة المقدسة زارت المنطقة واختبأت في المغارة، أمرت بنحت وتفريغ الصخرة المحيطة بالمغارة، وتحويلها إلى كنيسة السيدة العذراء، وهي عبارة عن صخرة واحدة تم تفريغها إلى 4 حوائط صخرية، و10 أعمدة في الصحن، وتم تجديد الكنيسة وبناء الطابقين الثاني والثالث فيها عام 1938.

ومن جانبها استعدادات محافظة المنيا للاحتفال بالمولد حيث عقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط اجتماعا موسعا لمناقشة الاستعداد للاحتفال بالمولد

وقرر رئيس المركز بإلغاء كافة الإجازات والراحات لكافة المنوطين بالاحتفال مع تشكيل غرفة عمليات فرعية لتعمل على مدار الساعة وتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، للإبلاغ عن أى حدث واتخاذ ما يلزم بشأنه من إجراءات فورية.

وأكد رئيس المركز على ضرورة التأكد من سلامة المراسى ومراجعة كافة وسائل الأمان والسلامة فى المعديات وصلاحيتها الفنية قبل بدء الاحتفالات وعدم السماح بالحمولة الزائدة لتلك المعديات، وعدم تواجد أى سيارات على أسطح المعديات، مع تكثيف أعمال النظافة بموقع الاحتفال، وكذلك

وكذلك عمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة والتأكد من صيانتها وإضاءتها على طول الطرق المؤدية للاحتفال، مع تشكيل فريق فنى للصيانة يتواجد بالاحتفال مزود بعدد من مولدات الطاقة الكهربائية لمواجهة أى طارئ حال حدوث انقطاع للتيار، موجها الوحدة المحلية لمركز سمالوط بالتنسيق مع شركة المياه للدفع بعدد من فناطيس المياه صالحة الشرب تحسباً لانقطاع المياه.

ووجه رئيس المركز إدارة التموين بتوفير عدد كاف من الخبز يوميا بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع إقامة معرض لبيع مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة للزائرين، وتكثيف المرور بالتنسيق مع مديرية الصحة والجهات الشريكة لضبط الأسعار ومراقبة صلاحية المواد الغذائية وأماكن عرض وبيع اللحوم، حفاظاَ على صحة وسلامة المترددين.

وكلف مدير الإدارة الصحة، بإعلان حالة الطوارئ بمستشفيات سمالوط، وتنفيذ مجمع طبى متكامل بمنطقة الاحتفال يعمل على مدار 24 ساعة مجهز بأطقم طبية وكافة المستلزمات الطبية اللازمة من أمصال وأدوية وغيرها، وكذلك الانتشار الموسع لسيارات الإسعاف على الطرق المؤدية وداخل وخارج

كنيسة العذراء بجبل الطير بسمالوط

كنيسة العذراء بجبل الطير بسمالوط

كنيسة العذراء بجبل الطير بسمالوط

كنيسة العذراء بجبل الطير بسمالوط

كنيسة العذراء بجبل الطير بسمالوط