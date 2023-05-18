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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل Oppo الجديد بسعر لن تصدقه عينيك

استقرار في الأسعار..موبايل
استقرار في الأسعار..موبايل Oppo الجديد بسعر لن تصدقه عينيك

أطلقت شركة أوبو Oppo منذ يومين فقط الهاتف الذكي F23 5G في الهند.

 وتعد الهند ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، و  الآن ، ستبدأ عملية البيع الأولى للهاتف.  

 

سعر هاتف Oppo F23 5G

 

بحسب ما ذكره موقع جيز مو شينا التقني، يتميز الهاتف الجديد ببعض المواصفات والميزات البارزة ، لذا إليك جميع التفاصيل إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي جديد بقدرة 30 ألف روبية هندية (أي 9000 جنيه مصري تقريبا).

 

مواصفات هاتف Oppo F23 5G

 

يجلب Oppo F23 شاشة IPS LCD مقاس 6.72 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.  تحتوي الشاشة أيضًا على فتحة ثقب للكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابكسل.  

ويقدم هاتف Oppo F23 ، مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل إلى جانب وحدة أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا مجهرية بدقة 2 ميجابكسل.

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يأتي هاتف Oppo F23 مزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجا بايت قابلة للتوسيع بشكل أكبر عبر فتحة بطاقة microSD.

يحتوي Oppo F23 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقوة 67 وات.   ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 مع نظام تشغيل Android 13. تشتمل الإضافات الأخرى على مكبرات صوت استريو ومقبس سماعة رأس وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب.

OPPO أوبو Oppo F23 5G سعر هاتف Oppo F23 5G مواصفات هاتف Oppo F23 5G

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