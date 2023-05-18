إصابات واعتقالات خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

أصيب مواطن فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس.

وصرح مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن الاحتلال أصاب مواطنا فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، واثنين برضوض خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء من المدينة، بحسب وكالة أنباء فلسطين "وفا".

وأضاف أن أكثر من 35 مواطنا أصيبوا بالاختناق، وتعرضت مواطنتان لحالة إغماء عقب اقتحام منزلهما في بلدة بيت أمرين شمال نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أحمد جواد حسونة عقب اقتحام منزله في بلدة بيت أمرين.