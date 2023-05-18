عادل السنهوري: قطاع السياحة فى مصر يشهد نهضة كبيرة

قال الكاتب الصحفي عادل السنهوري، إن تقرير أن قطاع السياحة فى مصر يشهد نهضة كبير، يعد تقرير إيجابي جدا، يضاف إلى تقارير ماضية من العام السابق.

وأضاف الكاتب الصحفي عادل السنهوري، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الأرقام التي صدرت فى مساهمة السياحة فى الدخل القومي كانت كبيرة جدا ومبشرة.

وتابع الكاتب الصحفي عادل السنهوري، أن مصر لديها البنية السياحية ومقومات والتعدد فى التنوع الجغرافي، لافتا إلى أنه قدم إقتراح من قبل لعمل وزارة كمظلة ومناطق تكون شبه مستقلة تابعة لتلك الوزارة تروج لها.