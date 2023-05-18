مركز المديرين المصري يطلق النسخة الجديدة من موقعه الإلكتروني

أعلن مركز المديرين المصري، الذراع التدريبية للهيئة العامة للرقابة المالية، تدشين موقعه الإلكتروني الجديد https://eiod.org، وذلك لتيسير عملية وصول المتعاملين إلى خدمات المركز من خلال منصة إلكترونية تتسم بالسرعة والكفاءة في إطار تنفيذ رؤية الهيئة لتطوير الكوادر المهنية.

وتم إطلاق الموقع الجديد لمركز المديرين بعد إجراء تطوير شامل، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية إحدى مجموعة البنك الدولي، وبما يتيح لزوار الموقع تجربة قيمة ومفيدة تلبي احتياجاتهم التدريبية وتقديم البرامج التدريبية المتطورة بشكل عملي وتطبيقي مع ميكنة عملية الاختبارات المهنية، مواكبة التطورات التكنولوجية، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية.

يتيح الموقع الجديد الحصول على كافة المعلومات، وتفعيل قنوات التواصل المباشرة والفعالة للتعرف على أدوار ومهام المركز والأنشطة والخدمات التي يقدمها بكل سهولة ويسر، كما يتضمن محتوى تدريبي وتوعوي غني باللغتين العربية والإنجليزية متضمنا عدة صفحات تعريفية خاصة بتاريخ إنشاء المركز منذ عام 2003، بالإضافة إلى خدمات التدريب والتطوير المتعلقة بمفاهيم الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية ومعلومات عن البرامج التدريبية والشهادات المهنية المقدمة من المركز وبرامج الدراسات العليا التي تشمل الماجستير المهني في تخصص الحوكمة والدكتوراه المهنية في تخصص الحوكمة والتمويل.

كما يقدم الموقع معلومات عن نشاط الاستشارات المقدمة من المركز وأنشطة نشر الوعي كالمؤتمرات والندوات، بالإضافة إلى احتوائه على المنشورات التي يصدرها المركز كالدليل المصري لحوكمة الشركات وغيرها من المنشورات.

يتضمن الموقع الجديد منتدى الخريجين والذي يضم الأعضاء وجميع خريجي البرامج التدريبية والشهادات المهنية المقدمة من المركز بهدف تكوين شبكة تواصل لتناقل الخبرات والمعلومات والمعرفة المتعلقة بحوكمة الشركات والمسئولية الاجتماعية والبيئية، ومساعدة الشركات في العثور على الكفاءات المهنية في كافة التخصصات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة حريصة على استكمال الجهود الداعمة لتيسير آليات وقنوات التواصل بما يمكن من تطوير الأعمال والخدمات تماشيا مع رؤية الحكومة المصرية وتعزيز جهودها نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع يتعامل رقميا في جميع جوانب الحياة.

أوضح الدكتور فريد أن مركز المديرين المصري – الذراع التدريبي للهيئة يؤدى دورا هاما في إطار تحقيق رؤيتنا نحو تطوير وبناء القدرات وتأهيل الكفاءات المهنية عبر تزويدهم بكافة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة في مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لمساعدة الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات والأنشطة على زيادة معدلات النمو بشكل مستدام.

مشيرا إلى أهمية تعزيز ودعم جهود نشر مفاهيم الحوكمة كونها إحدى الركائز الأساسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، والسعي لتقديم كل ما هو جديد وذو قيمة مضافة لعملاء المركز من الدارسين والمهنيين بكافة الأنشطة المالية غير المصرفية حيث أنه خلال عام 2022 فقط، استطاع مركز المديرين المصري تقديم ما يزيد عن 105 برنامج تدريبي تم تنفيذها فى 300 يوم تدريبي، بحضور ما يزيد عن 1800 متدرب.

من جانبه قال الدكتور محمد مصطفى، المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري، إن رؤية المركز هي دعم جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير قدرات المهنيين في شتى المجالات وتعزيز انخراطهم في ممارسات الحوكمة والمسئولية المجتمعية والإدارة الرشيدة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز من إمكانات الكيانات الإنتاجية المختلفة في المجالات ذات الصلة بموضوعات الحوكمة، الأمر الذي بات ضرورياً في هذه المرحلة وفق متطلبات المؤسسات الاستثمارية عالمياً.

الجدير بالذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية هو المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية والمعني منذ إنشائه عام 2003 بنشر الوعي حول أفضل التطبيقات للحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، ويقوم المركز في هذا الصدد بعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل وتقديم برامج التدريب والاستشارات وإعداد البحوث الموجهة التي تساعد أعضاء ورؤساء مجالس الإدارة، والمديرين، وكبار التنفيذيين، والمساهمين، والأطراف ذات المصالح في كافة أنواع الشركات والمؤسسات المختلفة.