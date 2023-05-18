مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام الترجي.. ولطفي بديل الشناوي بحراسة المرمى

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي، في لقاء الترجي التونسي، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ”.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي: “كان يوجد صراع عنيف جدا بين علي لطفي ومصطفي شوبير، لكنه حُسم لعلي لطفي لحراسة مرمي النادي الأهلي في لقاء الترجي التونسي”.

وتابع شوبير: “اتوقع كولر يبدأ المباراة بالتشكيلة الأساسية، مع تغيير محمد هاني وياسر إبراهيم، ودخول عمرو السولية بدلًا من حمدي فتحي، وأتوقع وجود أفشة وسوف يكون له أبرز دور في اللقاء”.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي في العاشرة من مساء الجمعة باستاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي في الساعة السابعة مساء الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا ‏لمباراة الترجي.

وسيتم فتح تدريب الفريق غدًا أمام وسائل الإعلام لمدة 15 دقيقة، وفقًا للقواعد المنظمة ‏لبطولة دوري أبطال إفريقيا. ‏